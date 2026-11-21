Ngày 21.11, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Central Retail Việt Nam (CRV) chính thức ra mắt thẻ đồng thương hiệu VPBank The 1 tại đại siêu thị GO! Thăng Long. Sản phẩm đánh dấu bước hợp tác mới giữa hai doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính và bán lẻ, hướng tới đưa các tiện ích thanh toán và ưu đãi đến gần hơn với hoạt động chi tiêu hằng ngày của người tiêu dùng.

Ra mắt đúng mùa mua sắm cao điểm cuối năm, VPBank The 1 được thiết kế để mỗi giao dịch không chỉ dừng lại ở thanh toán, mà còn có thể tạo thêm giá trị thông qua tích điểm, hoàn tiền và các chương trình ưu đãi trong hệ sinh thái Central Retail.

Sự kiện quy tụ đại diện lãnh đạo cấp cao của VPBank, Central Retail Việt Nam và Mastercard

Để đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, VPBank và CRV sẽ phối hợp triển khai chuỗi 8 điểm giới thiệu trực tiếp tại các đại siêu thị GO! trên toàn quốc, từ tháng 11.2026 đến tháng 1.2027. Đây là cơ hội để khách hàng tìm hiểu các tiện ích, đặc quyền và trải nghiệm sản phẩm ngay tại những điểm mua sắm quen thuộc.

Hợp tác chiến lược, kết nối hệ sinh thái tài chính và bán lẻ

Sự ra đời của VPBank The 1 dựa trên thế mạnh bổ trợ giữa hai hệ sinh thái. VPBank sở hữu nền tảng tài chính, công nghệ và thanh toán, trong khi Central Retail Việt Nam có mạng lưới hơn 300 điểm bán cùng hơn 6,5 triệu khách hàng thân thiết, hiện diện trong nhiều nhu cầu tiêu dùng từ thực phẩm, hàng thiết yếu, chăm sóc nhà cửa đến thể thao và phong cách sống. Sự hợp tác giữa VPBank và Central Retail Việt Nam vì thế không đơn thuần là sự cộng gộp nguồn lực, mà là sự cộng hưởng giữa hai hệ sinh thái lớn nhằm tạo ra nhiều giá trị hơn cho người tiêu dùng trong từng giao dịch hằng ngày.

Phát biểu tại sự kiện, TS Ton Chirathivat, Chủ tịch Dự án - Tập đoàn Central Retail Việt Nam, nhấn mạnh: "Chúng tôi trân trọng tầm nhìn dài hạn và tinh thần hợp tác của VPBank. Hai bên cùng đặt khách hàng làm trọng tâm, sẵn sàng đầu tư nguồn lực để phát triển những sản phẩm mang lại lợi ích thiết thực. Sự hợp tác này giúp mở rộng hệ sinh thái The 1 tại Việt Nam. Với thẻ đồng thương hiệu, khách hàng có thể tích lũy thêm điểm The 1 từ chi tiêu hằng ngày và tận hưởng các quyền lợi tại những thương hiệu thuộc Central Group ở Việt Nam, Thái Lan và châu Âu. Việc kết nối hệ sinh thái Central Group với các sản phẩm, dịch vụ của VPBank sẽ giúp chúng tôi phục vụ khách hàng tốt hơn".

TS Ton Chirathivat, Chủ tịch Dự án - Tập đoàn Central Retail Việt Nam

Ông Phùng Duy Khương, Phó tổng giám đốc Thường trực VPBank nhấn mạnh: "Thông qua hợp tác với Central Retail Việt Nam, VPBank mong muốn kết nối các giải pháp tài chính với nhu cầu tiêu dùng hằng ngày, mang đến trải nghiệm thanh toán thuận tiện và nhiều quyền lợi thiết thực. Đây cũng là bước đi cụ thể trong chiến lược mở rộng kết nối với các đối tác, đưa dịch vụ tài chính đến gần hơn với nhu cầu và phong cách sống của khách hàng".

Ba lựa chọn thẻ, đa dạng đặc quyền và ưu đãi cho nhu cầu chi tiêu

Điểm đáng chú ý của VPBank The 1 nằm ở việc chuyển những khoản chi tiêu quen thuộc thành quyền lợi có thể tiếp tục sử dụng cho những lần mua sắm và trải nghiệm tiếp theo. Sản phẩm được phát triển với ba lựa chọn thẻ dành cho các nhu cầu chi tiêu khác nhau, xoay quanh ba nhóm lợi ích chính: tích điểm vượt trội, tiêu điểm thần tốc và tích điểm không rào cản. Đây là những lợi thế giúp mọi khoản mua sắm, từ nhu cầu thiết yếu hằng ngày đến các chi tiêu giá trị lớn, đều có thể tiếp tục tạo ra giá trị cho những trải nghiệm kế tiếp.

Với ba lựa chọn phù hợp từng nhu cầu, chủ thẻ có cơ hội hưởng ưu đãi nhân điểm tích lũy lên đến 5 lần, hoàn tiền lên đến 400.000 đồng cùng nhiều chương trình ưu đãi tại hệ thống đối tác.

Thẻ đáp ứng đa dạng nhu cầu tiêu dùng, từ mua thực phẩm, hàng thiết yếu tại GO!, go! và Tops Market đến mua sắm thời trang, thể thao, công nghệ và phong cách sống tại các thương hiệu thuộc hệ sinh thái Central Retail như Supersports, Dyson, Crocs,... Trong phạm vi áp dụng của sản phẩm, chủ thẻ còn có cơ hội tận hưởng các quyền lợi tại mạng lưới Central Retail ở những thị trường quốc tế như Thái Lan và châu Âu.

Đón đầu mùa lễ hội mua sắm cuối năm, VPBank và Central Retail Việt Nam mang đến thêm nhiều ưu đãi thiết thực cho chủ thẻ. Nổi bật là chương trình dành cho 10.000 khách hàng đầu tiên đáp ứng điều kiện chi tiêu bằng thẻ VPBank The 1, với cơ hội nhận voucher mua sắm trị giá 500.000 đồng tại GO!, go! và Tops Market.

Bên cạnh đó, chủ thẻ còn có cơ hội hưởng ưu đãi giảm giá trực tiếp đối với các mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm, thời trang, gia dụng; chương trình mua nhiều tiết kiệm nhiều, giờ vàng mua sắm cùng các đặc quyền dành riêng cho hội viên The 1 như voucher độc quyền và tích lũy điểm thưởng.