Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

VPBank và VNPAY đẩy mạnh giải pháp nộp thuế số cho khách hàng doanh nghiệp

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
13/05/2026 14:00 GMT+7

Ngày 12.5, VNPAY và VPBank SME chính thức ký kết hợp tác đẩy mạnh triển khai giải pháp nộp thuế số dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Bộ giải pháp được 'may đo' giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành, tiết kiệm chi phí, thực hiện nghĩa vụ thuế thuận tiện.

Trước đó, VPBank SME và VNPAY đã phối hợp triển khai các giải pháp thanh toán và nộp thuế số dành cho hộ kinh doanh, ghi nhận những kết quả tích cực bước đầu trong việc đơn giản hóa quy trình vận hành và quản lý tài chính, hỗ trợ kê khai thuế. Tiếp nối định hướng này, hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác, tập trung triển khai giải pháp dành cho nhóm doanh nghiệp SME.

Hiện nay, Việt Nam có khoảng 1 triệu doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp SME chiếm tới 98%. Đây là lực lượng chủ chốt của nền kinh tế, nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức trong quản lý tài chính và thực hiện nghĩa vụ thuế trong khi nguồn lực về nhân sự còn hạn chế.

Từ thực tế đó, nhu cầu về một giải pháp vừa đơn giản, vừa hiệu quả và không phát sinh nhiều chi phí ngày càng lớn. Thay vì sử dụng các công cụ rời rạc, doanh nghiệp cần một nền tảng tích hợp, dễ thao tác và tiết kiệm thời gian. Đáp ứng nhu cầu này, VNPAY và VPBank SME triển khai hợp tác, đẩy mạnh giải pháp nộp thuế số, hỗ trợ doanh nghiệp SME từng bước thích ứng với môi trường kinh doanh số.

VPBank và VNPAY đẩy mạnh giải pháp nộp thuế số cho khách hàng doanh nghiệp - Ảnh 1.

Lễ ký kết hợp tác triển khai gói giải pháp nộp thuế số cho doanh nghiệp giữa VPBank SME và VNPAY

ẢNH: VNPAY

Phát biểu tại sự kiện, đại diện VPBank SME cho biết việc kết hợp giữa năng lực tài chính của ngân hàng và nền tảng công nghệ của VNPAY sẽ mang đến các giải pháp thiết thực hơn cho khách hàng. Đặc biệt, với nhóm khách hàng SME của VPBank đây sẽ là bộ giải pháp được thiết kế phù hợp, giúp doanh nghiệp quản lý hóa đơn, hợp đồng thuận tiện mà vẫn tối ưu nguồn lực, chi phí.

Trong khi đó, đại diện VNPAY nhấn mạnh các giải pháp nộp thuế số được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, giúp doanh nghiệp SME từng bước tiếp cận và thích ứng với môi trường kinh doanh số. Đồng thời, VNPAY liên tục cập nhật các công nghệ mới, tích hợp AI nhằm tối ưu thao tác và trải nghiệm sử dụng cho toàn bộ khách hàng.

VPBank và VNPAY đẩy mạnh giải pháp nộp thuế số cho khách hàng doanh nghiệp - Ảnh 2.

Đại diện VPBank SME chia sẻ tại lễ ký kết hợp tác triển gói giải pháp nộp thuế số với VNPAY

ẢNH: VNPAY

Đặc biệt, với nhiều doanh nghiệp SME, nhu cầu ký kết hợp đồng với khách hàng, đối tác và nhà cung cấp diễn ra thường xuyên, nhưng quy trình ký giấy truyền thống vẫn mất nhiều thời gian, phát sinh chi phí lưu trữ và phụ thuộc vào việc gặp trực tiếp. Giải pháp hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử và chữ ký số giúp các doanh nghiệp SME giải quyết bài toán về xuất hóa đơn nhanh chóng, lưu trữ hợp đồng lâu dài và ký số từ xa.

Việc kết nối các chức năng này giúp hình thành một bộ giải pháp toàn diện, từ thanh toán, ghi nhận doanh thu đến kê khai để nộp thuế chính xác. Thay vì xử lý từng khâu riêng lẻ, dữ liệu được đồng bộ và tổng hợp tự động, hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi tình hình kinh doanh theo thời gian thực và chuẩn bị đầy đủ thông tin cho việc kê khai.

VPBank và VNPAY đẩy mạnh giải pháp nộp thuế số cho khách hàng doanh nghiệp - Ảnh 4.

Bộ giải pháp nộp thuế số được may đo phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp các đơn vị này vận hành tối ưu, giảm thiểu chi phí

ẢNH: VNPAY

Hợp tác giữa VPBank SME và VNPAY được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy việc phổ cập các giải pháp tài chính số, giúp doanh nghiệp SME từng bước tiếp cận với phương thức vận hành hiện đại. Qua đó, doanh nghiệp có thể thích ứng tốt hơn với môi trường kinh doanh số, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và tính minh bạch trong hoạt động tài chính, tuân thủ các quy định về thuế.

Khám phá thêm chủ đề

VNPAY VPBank nộp thuế số SME VPBank SME
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận