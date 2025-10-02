VPBiz JCB Ultimate: Thẻ tín dụng đặc quyền đẳng cấp quốc tế cho lãnh đạo doanh nghiệp

Chuẩn mực mới cho thẻ tín dụng doanh nghiệp tại Việt Nam

VPBankSME và tổ chức thẻ quốc tế JCB vừa cho ra mắt dòng thẻ tín dụng doanh nghiệp VPBiz JCB Ultimate - lần đầu tiên được phát hành dành riêng cho doanh nghiệp tại Việt Nam. Việc này đánh dấu bước ngoặt trong việc mang đến một công cụ quản trị tài chính song hành cùng hệ sinh thái đặc quyền cao cấp dành cho lãnh đạo doanh nghiệp.

Đại diện VPBankSME và JCB bấm nút chính thức ra mắt thẻ tín dụng VPBiz JCB Ultimate

VPBiz JCB Ultimate hướng đến tệp các lãnh đạo doanh nghiệp thường có các chuyến công tác, các hoạt động tiếp khách nước ngoài, giao thương quốc tế. Thẻ có hạn mức cao, lên tới 3 tỉ đồng, được xét duyệt dựa trên lịch sử tín dụng và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, đặc biệt hiệu quả trong việc quản lý chi phí và mở rộng quan hệ đối tác.

Ba lợi thế nổi bật khiến VPBiz JCB Ultimate trở thành lựa chọn mặc nhiên của các lãnh đạo doanh nghiệp đó là: hoàn tiền không giới hạn cho mọi giao dịch, chi tiêu tại Nhật Bản được hoàn ở mức 2%, các thị trường quốc tế khác mức 1% và 0,1% cho toàn bộ các khoản chi khác.

Không chỉ hấp dẫn bởi ưu đãi hoàn tiền, thẻ VPBiz JCB Ultimate còn mang đến ưu đãi giảm giá lên tới 50% cho các hạng mục lưu trú, ẩm thực trong những không gian sang trọng bậc nhất của cả trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, mọi giao dịch qua thẻ như các khoản chi phí cho những chuyến công tác, tiếp khách hay chi phí đối ngoại đều được hỗ trợ khấu trừ thuế giá trị gia tăng hợp lệ, giúp doanh nghiệp duy trì tính minh bạch tài chính và tối ưu chi phí vận hành trong quá trình phát triển.

Hệ sinh thái đặc quyền đẳng cấp dành cho doanh nhân

Sở hữu VPBiz JCB Ultimate, các lãnh đạo doanh nghiệp không chỉ được hưởng những ưu đãi đặc quyền, song hành với đó là những trải nghiệm đẳng cấp, giúp cho những chuyến công tác, những cuộc gặp gỡ, trao đổi công việc trở nên thú vị và xứng tầm hơn. Cụ thể, đối với những chuyến bay, chủ thẻ được miễn phí dịch vụ Fast Track và sử dụng phòng chờ VIP tại tất cả các sân bay lớn của Việt Nam, hơn 50 phòng chờ quốc tế tại Nhật Bản, Hawaii, 17 phòng chờ sân bay quốc tế tại nhiều quốc gia châu Á và châu Âu, và trải nghiệm độc quyền tại Ginza Lounge - không gian sang trọng giữa trung tâm Tokyo.

Trong lĩnh vực thể thao và giải trí, chủ thẻ được giảm phí khi chơi golf tại hơn 55 sân golf cao cấp tại Việt Nam và 8 sân golf tại Nhật Bản. Môn thể thao này gắn liền với hình ảnh giới thượng lưu và doanh nhân thành đạt, không chỉ giúp rèn luyện thể chất, mà còn là công cụ kết nối xã hội, nâng cao chất lượng sống và phát triển tư duy chiến lược. Tại Nhật Bản, chủ thẻ được trải nghiệm Universal JCB Lounge trong khu trò chơi The Flying Dinosaur thuộc Universal Studios Japan.

Ưu đãi trong lĩnh vực lưu trú cũng là một điểm lợi thế của thẻ VPBiz JCB Ultimate, với ưu đãi miễn phí một đêm khi đặt từ hai đêm tại 40 khách sạn và resort cao cấp trên khắp Việt Nam, góp phần giúp các chuyến công tác hay nghỉ dưỡng của lãnh đạo doanh nghiệp thêm phần trọn vẹn.

Ẩm thực cũng được nâng lên một chuẩn mực mới với VPBiz JCB Ultimate. Theo đó, thẻ mang đến ưu đãi tới 30% giá trị hóa đơn tại 32 nhà hàng Nhật Bản và các nhà hàng cao cấp được Michelin công nhận tại Việt Nam, áp dụng cho hóa đơn từ 2 triệu đồng; tặng thêm một set ăn khi khách hàng mua từ hai set tại hơn 130 nhà hàng ở Nhật Bản và Singapore, giúp mỗi bữa tiệc tiếp khách trở thành một trải nghiệm đáng nhớ.

Công cụ tài chính tối ưu cho doanh nghiệp SME

Bên cạnh việc sở hữu hệ thống đặc quyền cao cấp, VPBiz JCB Ultimate là công cụ quản lý tài chính linh hoạt và hiệu quả. Với hạn mức tín dụng lên tới 3 tỉ đồng, miễn lãi lên tới 45 ngày, đi kèm lựa chọn trả góp linh hoạt tới 36 tháng với mức lãi suất cạnh tranh chỉ 1,1%/tháng, doanh nghiệp có thêm một nguồn vốn lưu động tiện lợi và sẵn sàng trong mọi hoàn cảnh.

Ông Đào Gia Hưng - Phó Giám đốc VPBankSME chia sẻ tại Lễ ra mắt thẻ VPBiz JCB Ultimate

Đại diện VPBankSME cho biết: ‘Chúng tôi tin rằng VPBiz JCB Ultimate không chỉ là một sản phẩm tài chính đơn thuần, mà còn là thể hiện vị thế và phong cách của doanh nghiệp. Đây sẽ là công cụ giúp lãnh đạo doanh nghiệp quản trị chi phí hiệu quả, tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền đẳng cấp quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập và mở rộng quan hệ đối tác toàn cầu.’

Sản phẩm còn có thể được sử dụng như một phúc lợi gia tăng cho các vị trí chủ chốt trong doanh nghiệp, góp phần tạo động lực gắn kết cho các nhân sự có hiệu quả làm việc nổi trội. Doanh nghiệp cũng được khuyến nghị khai thác tối đa lợi ích khi chi tiêu tại các đối tác Nhật Bản tại Việt Nam, cũng như trong các chuyến công tác tại Nhật Bản và những thị trường quốc tế khác.

Sự ra mắt thẻ tín dụng doanh nghiệp VPBiz JCB Ultimate không chỉ thể hiện vai trò tiên phong của VPBankSME trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, mà còn tiếp tục khẳng định cam kết song hành cùng cộng đồng doanh nghiệp SME, mang đến những giải pháp tối ưu từ vốn, quản trị tài chính đến đặc quyền trải nghiệm. VPBiz JCB Ultimate được kỳ vọng trở thành người bạn đồng hành tin cậy của lãnh đạo doanh nghiệp SME Việt Nam, mở ra cánh cửa kết nối toàn cầu và nâng tầm vị thế doanh nghiệp trên trường quốc tế.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng truy cập website https://smeconnect.vpbank.com.vn/digital/The-VPBiz-JCB-Ultimate