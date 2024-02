VPF lên tiếng vụ 5 cầu thủ CLB Bà Rịa-Vũng Tàu bị khởi tố về tội đánh bạc

Về việc 5 cầu thủ của CLB Bà Rịa-Vũng Tàu bị khởi tố về tội đánh bạc, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã lên tiếng.

Ông Nguyễn Minh Ngọc – Trưởng BTC các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2023-2024, Tổng giám đốc VPF cho biết: Với những nội dung về khởi tố 5 cầu thủ CLB bóng đá Bà Rịa-Vũng Tàu về tội đánh bạc, để đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, minh bạch của các thông tin và kịp thời phối hợp xử lý, giải quyết các công việc liên quan; Công ty VPF, BTC giải đã gửi văn bản đề nghị CLB bóng đá Bà Rịa-Vũng Tàu báo cáo cụ thể các vấn đề liên quan đến sự việc ngay trong ngày hôm nay (1.2).

Tại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, công tác phòng chống tiêu cực luôn được ưu tiên hàng đầu. Ngoài việc phối hợp với các cơ quan thuộc Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công ty VPF cũng thường xuyên trao đổi thông tin với các bộ phận chức năng của VFF, hợp tác cùng các công ty chuyên phân tích dữ liệu thể thao. Với việc các hoạt động vi phạm pháp luật trong bóng đá đang có diễn biến hết sức phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức đóng vai trò quan trọng không kém. Hiểu rõ vấn đề này, Công ty VPF luôn chủ động kết hợp cùng VFF, các CLB tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở tới các thành viên tham dự giải đấu.

5 cầu thủ bị khởi tố gồm thủ môn N.S.H (30 tuổi, quê Đồng Tháp), tiền đạo P.V.P (20 tuổi, quê Hải Dương) và 3 tiền vệ gồm L.B.G.H (22 tuổi, quê Thanh Hóa), N.Q.H (20 tuổi, quê Đồng Nai), T.K.A (20 tuổi, quê Bến Tre).

Các cầu thủ trên bị khởi tố theo Điều 321 bộ luật Hình sự về tội đánh bạc. Quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong trận đấu giữa CLB Bà Rịa-Vũng Tàu và CLB SHB Đà Nẵng thuộc khuôn khổ Cúp Sao Vàng diễn ra ngày 24.12.2023, tại sân vận động Bà Rịa (TP.Bà Rịa), 5 bị can trên đã bàn bạc thống nhất đá dưới sức để cho CLB SHB Đà Nẵng thắng trận. 5 bị can này đã đặt cược trên các website cá độ bóng đá. Kết quả trận đấu, CLB Bà Rịa-Vũng Tàu để thua CLB SHB Đà Nẵng với tỷ số 1-3.