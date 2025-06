VRG chủ động chiến lược, bền bỉ kiến tạo tăng trưởng xanh

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc VRG chủ động xây dựng nhiều phương án khai thác hiệu quả tiềm năng hiện có nhằm đảm bảo tối đa nguồn thu, hoàn thành kế hoạch ở mức cao nhất.

Kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng

Ngày 17.6, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Toàn cảnh đại hội ẢNH: ĐÀO PHONG

Đại hội đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025; báo cáo hoạt động của HĐQT Tập đoàn năm 2024; báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025; tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, tờ trình về việc báo cáo mức chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025; tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tập đoàn; tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh; tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Tập đoàn; tờ trình thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Năm 2024, VRG ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh vượt kỳ vọng. Doanh thu hợp nhất đạt 28.739 tỉ đồng, vượt 15% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.606 tỉ đồng. Doanh thu công ty mẹ đạt hơn 5.271 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế công ty mẹ hơn 2.353 tỉ đồng, mức cao nhất kể từ khi cổ phần hóa; cổ tức tiền mặt chi trả 4%, tương đương 1.600 tỉ đồng…

Những con số này không chỉ cho thấy năng lực quản trị hiệu quả và điều hành linh hoạt, mà còn là minh chứng cho sự quyết liệt trong tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tối ưu nguồn lực toàn hệ thống với hơn 80.000 lao động hoạt động tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Năm 2025, năm cuối kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025, VRG đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn mặt bằng ngành nông nghiệp, cụ thể: doanh thu hợp nhất đạt 31.044 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế 5.840 tỉ đồng. Công ty mẹ đạt doanh thu 5.699 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.455 tỉ đồng.

Tiếp tục kiên định chiến lược tăng trưởng xanh, phát triển bền vững

Để đạt được kết quả trong năm cuối kế hoạch, VRG xác định nhiều nhóm giải pháp chiến lược. Nông nghiệp cao su duy trì kỹ thuật chuẩn, đa dạng hóa nguồn thu (mủ tiểu điền, xen canh cây rừng, liên kết trồng xen), thích ứng với biến đổi khí hậu và thiếu hụt lao động. Khu công nghiệp tập trung đầu tư mở rộng 5 dự án lớn (Nam Tân Uyên, Bắc Đồng Phú, Hiệp Thạnh, Minh Hưng III, Rạch Bắp), tăng quỹ đất sạch sẵn sàng cho thuê.

Ông Nguyễn Quế Dương, Phó cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Tài chính (thứ 5 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng đại hội ẢNH: ĐÀO PHONG

Công nghiệp cao su khai thác tối đa công suất hiện hữu, kiểm soát chất lượng sản phẩm (găng tay, băng tải, bóng thể thao…) theo chuẩn quốc tế. Gỗ và sản phẩm gỗ tăng sản phẩm tinh chế, đẩy mạnh sản xuất gỗ ghép tấm, ván phủ melamin, ván sàn… hướng đến xuất khẩu. Thủy điện vận hành hiệu quả các nhà máy hiện có, đồng thời triển khai dự án điện mặt trời, điện gió trên đất chuyển đổi.

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2024 và giá trị truyền thống 96 năm ngành cao su Việt Nam, Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc VRG chủ động xây dựng nhiều phương án trên nguyên tắc khai thác hiệu quả tiềm năng hiện có nhằm đảm bảo tối đa nguồn thu, hoàn thành kế hoạch ở mức cao nhất.

Bảo đảm quyền lợi cho chủ sở hữu nhà nước và cổ đông, nhà đầu tư trên cơ sở khai thác tối đa các nguồn lực của VRG bao gồm đất đai, lao động, khả năng luân chuyển nguồn vốn và thế mạnh của từng doanh nghiệp trong hệ thống, để đạt được thành quả tốt nhất trong năm 2025 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

VRG tiếp tục kiên định với chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững trên nền tảng 3 trụ cột: kinh tế - xã hội - môi trường. Nâng cao diện tích vườn cây, nhà máy đạt các chứng chỉ rừng bền vững quốc tế FSC, PEFC/ VFCS-FM, chuỗi hành trình sản phẩm Coc… Nâng cao vai trò của doanh nghiệp trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Kết hợp hài hòa phát triển kinh tế với nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị và an ninh quốc phòng trong phạm vi tổ chức sản xuất của tập đoàn. Tiếp tục áp dụng các biện pháp trong quản lý và kỹ thuật để tăng năng suất, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

Trong hành trình gần một thế kỷ hình thành và phát triển, VRG đã chuyển mình từ một doanh nghiệp nông nghiệp truyền thống thành tập đoàn kinh tế đa ngành, hiện đại, trách nhiệm và xanh hóa. VRG đang sẵn sàng kiến tạo sức bật mới, không chỉ cho doanh nghiệp, mà còn cho ngành cao su Việt Nam vững vàng vươn xa trong bối cảnh toàn cầu hóa và phát triển bền vững.