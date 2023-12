VRG đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất gần 25.000 tỉ đồng năm 2024

VRG là tập đoàn kinh tế nhà nước có quy mô lớn trong lĩnh vực nông nghiệp, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Hiện nay, Việt Nam là nước sản xuất cao su thiên nhiên lớn thứ 4 toàn cầu, đứng thứ 3 về xuất khẩu cao su thiên nhiên và năng suất vườn cây đứng đầu trong các nước sản xuất cao su thiên nhiên.

Địa bàn hoạt động của VRG hiện nay trải rộng tại 34 tỉnh, thành từ miền Tây Nam bộ, Đông Nam bộ, Tây nguyên, Duyên hải miền Trung, Bắc Trung bộ, khu vực miền núi phía Bắc và 2 nước bạn Lào, Campuchia. VRG đang quản lý gần 397.882 ha cao su, đầu tư vào 101 công ty con với tổng số lao động khoảng 83.000 người.

Đảng bộ VRG trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, có chức năng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ; phối hợp với cấp ủy địa phương nơi có đơn vị thành viên của VRG đặt trụ sở lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và công tác xây dựng đảng.

Tổng doanh thu hợp nhất năm 2023 ước đạt 24.485 tỉ đồng

Ông Hà Văn Khương, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, thành viên HĐQT VRG, cho biết năm 2023, với bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thế giới, giá bán sản phẩm chính của VRG là mủ cao su liên tục giảm, thị trường tiêu thụ không thuận lợi; giá bán gỗ hay sản phẩm từ gỗ cao su cũng tiếp tục giảm...



Tuy nhiên, với sự chủ động đánh giá tình hình cũng như nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, VRG đã phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

Ông Hà Văn Khương, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, thành viên HĐQT VRG, báo cáo tại hội nghị

THU NGÂN



Cụ thể một số kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 như sản lượng cao su khai thác ước đạt 445.000 tấn (vượt 4,7% kế hoạch), sản lượng cao su tiêu thụ đạt 520.290 tấn (vượt 2,4% kế hoạch).

Về chỉ tiêu tài chính, tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 24.485 tỉ đồng (đạt 101% kế hoạch), lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 4.015 tỉ đồng, nộp ngân sách 4.200 tỉ đồng. Riêng Công ty mẹ - Tập đoàn, doanh thu và lợi nhuận trước thuế ước lần lượt là 3.872 tỉ đồng và 1.405 tỉ đồng, so với kế hoạch đạt 102,1% và 100,7%; dự kiến nộp ngân sách đạt 100,7 - 102,8% kế hoạch năm 2023.

Ngoài ra, các đơn vị thành viên VRG trong năm qua duy trì việc làm ổn định cho 83.125 lao động với mức thu nhập bình quân 8,24 triệu đồng/người/tháng; tiền lương bình quân năm 2023 ước đạt 7,54 triệu đồng/người/tháng. Mặc dù năm qua nhiều khó khăn nhưng các đơn vị luôn cố gắng tạo điều kiện làm việc cũng như thu nhập tốt nhất cho người lao động.

VRG đặt mục tiêu đạt doanh thu hợp nhất gần 25.000 tỉ đồng năm 2024



Ông Lê Thanh Hưng, Phó bí thư Đảng ủy, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc VRG, cho biết năm 2024, VRG đặt mục tiêu doanh thu và thu nhập khác đạt 24.999 tỉ đồng (cao hơn 2,1% so với năm 2023), lợi nhuận trước thuế 4.104 tỉ đồng (cao hơn 2,2% so với năm 2023), lợi nhuận sau thuế 3.437 tỉ đồng (cao hơn 0,9% so với năm 2023).

Riêng Công ty mẹ - Tập đoàn, phấn đấu doanh thu 3.988 tỉ đồng (cao hơn 3% so với năm 2023), lợi nhuận trước thuế 1.454 tỉ đồng (cao hơn 3,5% so với năm 2023), lợi nhuận trước thuế 1.454 tỉ đồng (cao hơn 3,5% so với năm 2023).

Ông Lê Thanh Hưng, Phó bí thư Đảng ủy, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc VRG, phát biểu tại hội nghị

THU NGÂN



Về chỉ tiêu các sản lượng, VRG phấn đấu khai thác 445.200 tấn, thu mua 75.290 tấn và tiêu thụ 520.490 tấn cao su; giá bán mủ bình quân khoảng 34,6 triệu đồng/tấn; thu hoạch gỗ cao su 6.430 ha...

VRG tiếp tục phát triển bền vững trên nền tảng 3 trụ cột phát triển kinh tế - bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội. Theo đó, VRG tiếp tục thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững năm 2023 - 2030, tầm nhìn 2050.

Ông Trần Công Kha, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG, cho biết, năm 2024 là năm gần cuối nhiệm kỳ, đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2021 - 2025). Đánh giá thời gian sắp tới, thị trường chưa có tín hiệu khả quan về giá bán và nhu cầu tiêu thụ, dự báo hoạt động sản xuất kinh doanh của VRG còn gặp nhiều khó khăn.

Ông Trần Công Kha, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG, định hướng một số nội dung về xây dựng kế hoạch năm 2024 THU NGÂN



"Tuy nhiên, với bề dày truyền thống của ngành cao su, tôi tin tưởng toàn thể cán bộ, công nhân viên chức và người lao động của tập đoàn sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống hào hùng của ngành, đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hăng say lao động sản xuất để thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ năm 2024 và xây dựng Đảng bộ VRG trong sạch, vững mạnh", ông Trần Công Kha nhấn mạnh.

Vượt qua khó khăn, tiếp tục góp phần phát triển đất nước



Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Hữu Huy, Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, biểu dương và đánh giá cao những thành tích nổi bật của VRG trong năm vừa qua, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng tác động trong nước và thế giới.

Theo ông Đỗ Hữu Duy, năm 2024 tiếp tục được dự báo là một năm tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, cả trong nước và quốc tế. Cùng với đó là những bất lợi về thời tiết, thị trường giá cả của cao su diễn biến khó lường… sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến VRG.



Do đó, VRG cần triển khai ngay các phương án và giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, đảm bảo mức tăng trưởng chung đối với ngành nông nghiệp khoảng từ 2 - 3% trở lên so với năm 2023 về doanh thu, lợi nhuận, các chỉ tiêu khác.

"Tôi tin tưởng rằng tập thể VRG sẽ phát huy truyền thống 95 năm hào hùng của ngành cao su Việt Nam để chung sức, đồng lòng cùng xây dựng tập đoàn ngày càng phát triển, có nhiều dấu ấn trên thị trường trong và ngoài nước, góp phần vào sự phát triển của đất nước", ông Đỗ Hữu Duy nhấn mạnh.

Ông Hồ Xuân Trường, Phó bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và ông Đỗ Hữu Huy (phải), Phó chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trao Huân chương Lao động hạng ba cho Công ty TNHH MTV cao su Chư Păh THU NGÂN



Ông Hồ Xuân Trường (bên phải) và ông Đỗ Hữu Huy trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì và hạng ba cho 4 cá nhân

Tại hội nghị, Công ty TNHH MTV cao su Chư Păh vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng ba. Đồng thời có 3 cá nhân: ông Huỳnh Văn Bảo, Thành viên HĐQT VRG; ông Trần Khắc Chung, Trưởng ban Lao động - tiền lương VRG; ông Hồ Cường, Tổng giám đốc Công ty CP cao su Đồng Phú được nhận Huân chương Lao động hạng nhì; và ông Nguyễn Tiến Dũng, Tổng giám đốc Công ty CP cao su Chư Sê - Kampong Thom nhận thưởng Huân chương Lao động hạng ba.