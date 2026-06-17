VRG đặt mục tiêu thành tập đoàn nông nghiệp xanh hàng đầu thế giới

Ngày 17.6, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội không chỉ xem xét các nội dung quản trị thường niên mà còn xác lập định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới, trong đó trọng tâm là Chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng đến năm 2045.



VRG hiện có vốn điều lệ 40.000 tỉ đồng, trong đó vốn nhà nước chiếm 96,77%. Cổ phiếu GVR đang niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM với giá trị vốn hóa tại thời điểm báo cáo đạt 168.800 tỉ đồng. Tập đoàn đang đầu tư vào 115 công ty con, công ty liên kết, hoạt động trong 6 lĩnh vực chính gồm trồng, chăm sóc, khai thác và chế biến cao su; sản xuất sản phẩm từ gỗ cao su; đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trên đất cao su chuyển đổi; sản phẩm công nghiệp cao su; năng lượng tái tạo và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Năm 2025 vượt nhiều chỉ tiêu

Báo cáo tại đại hội, ông Lê Thanh Hưng, Tổng giám đốc VRG, cho biết năm 2025, tập đoàn đạt kết quả tương đối toàn diện và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu tài chính. Tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất đạt 32.432 tỉ đồng, bằng 104,47% kế hoạch và tăng 12,85% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 7.100 tỉ đồng, bằng 121,69% kế hoạch, tăng 26,77% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 5.999 tỉ đồng, bằng 120,59% kế hoạch.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên VRG năm 2026 ẢNH: ĐÀO PHONG

Trong năm 2025, VRG nộp ngân sách nhà nước 4.977 tỉ đồng, bằng 118% kế hoạch. Thu nhập bình quân của người lao động đạt hơn 12 triệu đồng/người/tháng. Tập đoàn hiện có hơn 80.000 lao động, trong đó khoảng 20.000 lao động là đồng bào dân tộc thiểu số và khoảng 25.000 lao động tại Lào, Campuchia.

Riêng công ty mẹ - tập đoàn đạt doanh thu 6.304 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.503 tỉ đồng, tương ứng 110,62% và 101,96% kế hoạch được giao.

Năm 2025 cũng ghi nhận dấu ấn của VRG trên thị trường vốn khi mã chứng khoán GVR tiếp tục vào danh sách "50 công ty niêm yết tốt nhất" Việt Nam do Forbes bình chọn, lần thứ hai liên tiếp có mặt trong bảng xếp hạng này. Tập đoàn cũng được Forbes Việt Nam bình chọn vào danh sách "25 thương hiệu niêm yết dẫn đầu" năm 2025.

4 tháng đầu năm 2026 tăng trưởng mạnh

Theo VRG, kết quả 4 tháng đầu năm 2026 tiếp tục cho thấy đà tăng trưởng tích cực. Tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất đạt 12.522 tỉ đồng, bằng 37% kế hoạch, tăng 45,5% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 3.611 tỉ đồng, bằng 52,3% kế hoạch, tăng 65,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 3.063 tỉ đồng, bằng 55,1% kế hoạch, tăng 59,9% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, VRG đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất và thu nhập khác 33.799 tỉ đồng, bằng 104,21% so với thực hiện năm 2025. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế dự kiến 6.902 tỉ đồng. Riêng công ty mẹ - tập đoàn đặt kế hoạch doanh thu và thu nhập khác 6.468 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.644 tỉ đồng.

Ông Lê Thanh Hưng, Tổng giám đốc VRG trao đổi tại đại hội ẢNH: ĐÀO PHONG

VRG cho biết sẽ tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, triển khai đồng bộ từ Công ty mẹ đến các đơn vị thành viên nhằm đạt mục tiêu cao nhất.

Hướng tới mô hình nông nghiệp xanh

Giai đoạn 2026 - 2030, VRG đặt mục tiêu tiếp tục giữ vững vị thế là tập đoàn kinh tế nông nghiệp lớn nhất Việt Nam, thuộc nhóm dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực cao su, nông - lâm nghiệp. Các trụ cột phát triển được xác định gồm duy trì vị thế dẫn đầu trong trồng, chế biến và kinh doanh cao su tự nhiên; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy mô lớn; mở rộng khu công nghiệp theo hướng xanh, thông minh, tuần hoàn; phát triển năng lượng tái tạo kết hợp lưu trữ năng lượng và đẩy mạnh chế biến gỗ.

Tầm nhìn đến năm 2045, VRG hướng tới trở thành "Tập đoàn kinh tế sản xuất nông nghiệp xanh hàng đầu thế giới", xây dựng hệ sinh thái ngành cao su hoàn chỉnh từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến sâu, phát triển thương hiệu VRG hiện đại, đồng bộ và có năng lực cạnh tranh quốc tế.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, VRG đặt chỉ tiêu giai đoạn 2026 - 2030 đạt doanh thu hợp nhất tối thiểu 184.239 tỉ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế tối thiểu 37.086 tỉ đồng, sản lượng cao su tiêu thụ tối thiểu gần 2,8 triệu tấn. Công ty mẹ - tập đoàn dự kiến triển khai kế hoạch đầu tư phát triển với tổng vốn 21.734 tỉ đồng, tập trung vào các dự án trọng điểm và lĩnh vực tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.

Ông Nguyễn Quế Dương, Cục phó Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Tài chính phát biểu chỉ đạo tại đại hội ẢNH: ĐÀO PHONG

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Quế Dương, Cục phó Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Tài chính, đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh của VRG trong năm 2025, đồng thời đề nghị tập đoàn tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao quản trị, sử dụng hiệu quả nguồn lực, đẩy mạnh tái cơ cấu, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển thị trường tín chỉ carbon.

Ông Nguyễn Quế Dương cũng lưu ý VRG cần phát huy lợi thế trong cao su, chế biến gỗ, khu công nghiệp; mở rộng hiệu quả đầu tư tại Lào và Campuchia; nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp niêm yết, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, chăm lo đời sống người lao động và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.