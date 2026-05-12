VSIP ký kết phân phối Sun Casa Square, triển khai chuỗi tiện ích thương mại dịch vụ

Sự kiện đánh dấu bước tiến nâng tầm chuẩn sống cho chuyên gia và cư dân phía bắc TP.HCM với sự tham gia của đại diện VSIP, các đại lý phân phối bất động sản cùng đối tác bán lẻ, F&B trong và ngoài nước tham dự.

Sun Casa Square - Tọa độ thương mại đón đầu làn sóng di dân trí thức

Là một trong những dự án hướng đến chào mừng cột mốc 30 năm kiến tạo di sản của VSIP tại Việt Nam (1996 - 2026), dự án Sun Casa Square cung cấp ra thị trường 574 căn shophouse thương mại với thiết kế hiện đại, quy hoạch bài bản.

Tọa lạc tại cửa ngõ Khu công nghiệp VSIP II - trung tâm của khu Đô thị khoa học công nghệ phía bắc TP.HCM, Sun Casa Square không chỉ sở hữu lợi thế kết nối vượt trội từ mạng lưới hạ tầng trọng điểm như vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một, Chơn Thành, tuyến metro thành phố mới - Suối Tiên… mà tiếp nối hệ sinh thái tiện ích chuẩn Singapore từ đại đô thị hiện hữu.

Dự án được định vị là "trái tim giao thương", đáp ứng nhu cầu sống về nhà ở, dịch vụ, giải trí và thương mại cho hơn 80.000 chuyên gia, kỹ sư và lực lượng trí thức đang làm việc tại Khu công nghiệp VSIP II, VSIP III và các khu công nghiệp lân cận.

Hình ảnh dự án Sun Casa Square

Mạng lưới phân phối chuyên nghiệp - Bảo chứng cho sự minh bạch và an tâm đầu tư

Với triết lý phát triển bền vững và đặt quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu, VSIP luôn khắt khe trong việc lựa chọn đối tác đồng hành. Trong khuôn khổ sự kiện, VSIP đã chính thức ký kết hợp tác phân phối dự án Sun Casa Square với các đơn vị Smartland, An Homes, Vạn Phước House… nhằm thiết lập một mạng lưới tư vấn chuyên nghiệp, am hiểu thị trường và minh bạch về thông tin.

VSIP cùng đại diện đại lý phân phối An Homes, Nhà Vạn Phước (Vạn Phước House), SmartLand

Bà Hoàng Anh - Đại diện đơn vị An Homes Bình Dương chia sẻ: "Chúng tôi tự hào trở thành cánh tay nối dài của VSIP. Đội ngũ chuyên viên tư vấn sẽ là những đại sứ thương hiệu, không chỉ trao gửi những thông tin chính xác nhất về pháp lý, chính sách ưu đãi, mà còn mang đến những giải pháp tài chính và cơ hội đầu tư an tâm, sinh lời bền vững cho mọi khách hàng tại Sun Casa Square nói riêng và các sản phẩm được phát triển bởi thương hiệu VSIP nói chung".

Hợp tác khai thác thương mại - Thổi bừng sinh khí cho hệ sinh thái Sun Casa

Điểm nhấn nổi bật của sự kiện là lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Chủ đầu tư VSIP và Công ty Meet One Global trong việc phát triển hệ thống thương hiệu bán lẻ, khai thác thương mại dịch vụ và F&B. Meet One Global từng trực tiếp hợp tác và vận hành nhiều thương hiệu uy tín trong và ngoài nước, cùng các mô hình khu vui chơi - giải trí và trung tâm ẩm thực - sự kiện cho nhiều chủ đầu tư lớn.

Chiến lược này là minh chứng rõ nét cho cam kết: Không chỉ xây nhà, VSIP còn kiến tạo một môi trường sống giàu giá trị. Sự góp mặt của các thương hiệu bán lẻ sẽ thổi bừng sinh khí cho toàn dự án, hiện thực hóa bức tranh đô thị sầm uất ban ngày, rực rỡ về đêm. Nhờ đó, Sun Casa Square và dòng sản phẩm Sun Casa nói chung sẽ thực sự trở thành tâm điểm "an cư - đầu tư - đa trải nghiệm", đáp ứng tiêu chuẩn sống khắt khe của cộng đồng chuyên gia quốc tế và cư dân địa phương.

Tầm nhìn 30 năm kiến tạo di sản của VSIP

Chia sẻ tại buổi lễ, đại diện chủ đầu tư VSIP phát biểu:

"Năm 2026 đánh dấu hành trình 30 năm VSIP đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. Chúng tôi tin rằng, một khu công nghiệp được quy hoạch hoàn chỉnh phải gắn liền với một hệ sinh thái đô thị - dịch vụ nhân văn. Sự kiện ngày hôm nay khẳng định cam kết của VSIP trong việc bảo chứng cho giá trị của Sun Casa Square và dòng sản phẩm Sun Casa. Cùng với các đối tác phân phối và vận hành thương mại, chúng tôi sẽ biến nơi đây thành một giao lộ thịnh vượng cho cộng đồng tinh hoa".

Sự kiện ký kết khép lại đã mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho Sun Casa Square. Với sự cộng hưởng từ uy tín của VSIP, hệ thống đại lý và sức sống từ các thương hiệu bán lẻ, Sun Casa Square sẵn sàng trở thành siêu phẩm đầu tư được săn đón nhất thị trường bất động sản bắc TP.HCM trong thời gian tới.