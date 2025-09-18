VTC khắc ‘dấu ấn văn hoá số’ tại Triển lãm Thành tựu Đất nước 80 năm

Game lồng ghép văn hoá Việt, từ giải trí số đến điểm hẹn văn hoá số

Với hành trình 37 năm phát triển, Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC khẳng định vị thế là doanh nghiệp nhà nước chủ đạo trong ngành truyền thông, tiên phong trong truyền hình số và top đầu trong nội dung số. Giờ đây, VTC tiếp tục thể hiện vai trò tiên phong trong lĩnh vực văn hoá số - nơi các sản phẩm game, eSports và nền tảng số trở thành kênh kết nối cộng đồng.

Tại Triển lãm A80, VTC tái hiện những giá trị văn hoá qua các sản phẩm game quen thuộc, từng là ‘hiện tượng văn hoá số’ của tuổi trẻ Việt như Audition và Au Mobile. Từ sàn nhảy ảo, hàng triệu tình bạn, tình yêu nảy nở, tạo nên cộng đồng gắn kết suốt gần hai thập kỷ.

Sự giao thoa giữa sản phẩm giải trí và văn hóa Việt trong tựa game nhảy trên di động Au Mobile

Bên cạnh đó, Football Pro VTC mang đến một không gian khác: tinh thần tập thể, niềm say mê thể thao và khí thế của môn bóng đá vua. Mỗi bàn thắng trong game không chỉ là niềm vui giải trí mà còn khơi gợi tình yêu bóng đá - giá trị văn hoá đã ăn sâu trong đời sống người Việt.

Cầu thủ Quế Ngọc Hải, BLV Quang Huy và lãnh đạo VTC Mobile Trần Thị Thanh Hằng chia sẻ về mong muốn phát triển và nuôi dưỡng tình yêu thể thao thông qua eSport

Đặt cạnh nhau, ba tựa game trở thành tấm gương phản chiếu đời sống văn hoá đương đại: Sáng tạo, tự do cá nhân song hành với tinh thần đồng đội, niềm tự hào dân tộc. Nhờ đó, game được khẳng định không chỉ để ‘chơi’, mà còn là một hình thức văn hoá số lưu giữ và lan toả ký ức, bản sắc và khát vọng của thế hệ trẻ.

Mỗi sản phẩm đều gắn với bản sắc dân tộc

Chia sẻ tại triển lãm, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Tổng giám đốc VTC, nhấn mạnh: ‘Khác với trước đây, game chỉ đơn thuần là phương tiện giải trí, ngày nay, chúng tôi định hướng phát triển game trở thành một kênh lan tỏa văn hóa Việt. Mỗi sản phẩm game không chỉ mang đậm bản sắc và câu chuyện riêng của dân tộc, mà còn là cầu nối để thế hệ trẻ vừa giải trí, vừa tự hào và gắn bó hơn với cội nguồn. Từ đó, đưa di sản và văn hóa Việt Nam vươn ra toàn cầu’.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC, cho rằng đã đến lúc chúng ta phải đưa văn hóa Việt Nam vào game một cách bài bản

Không dừng lại ở mảng game, VTC còn mang đến Triển lãm hệ sinh thái số đa dạng, phản ánh tầm nhìn toàn diện trong tiến trình chuyển đổi số.

Nổi bật là VTC Pay - nền tảng thanh toán điện tử hiện đại, góp phần thúc đẩy xu hướng tiêu dùng không tiền mặt, hướng tới một xã hội số minh bạch, an toàn và tiện lợi.

Bên cạnh đó, IOE - Olympic Tiếng Anh trên Internet khẳng định vai trò tiên phong trong giáo dục trực tuyến khi đã thu hút hơn 32,5 triệu học sinh từ 25.000 trường học tại 34 tỉnh, thành. Không chỉ là sân chơi trí tuệ, IOE còn mở ra cơ hội tiếp cận tiếng Anh và Tin học một cách bình đẳng, giúp thế hệ trẻ nâng cao năng lực, tự tin hội nhập và trở thành công dân toàn cầu.

Các em học sinh đạt thành tích cao trong đấu trường ‘IOE - Flag of Glory’

Sự kết hợp giữa giải trí, giáo dục và tài chính số cho thấy VTC không chỉ hàng đầu trong lĩnh vực, mà đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái số đa chiều, gắn bó chặt chẽ với đời sống hàng ngày của hàng chục triệu người Việt.

Khu trải nghiệm thu hút rất đông fan cứng của Audition - tựa game thanh xuân của nhiều thế hệ trẻ

Triển lãm Thành tựu Đất nước 80 năm là dịp để VTC khẳng định tầm nhìn: đưa văn hoá Việt vào không gian số, xây dựng bản sắc số mang dấu ấn dân tộc. Từ những tựa game quen thuộc đến hệ sinh thái số toàn diện, VTC đã cho thấy một hình ảnh năng động, sáng tạo và tiên phong. Văn hoá số không chỉ là khái niệm, mà đã trở thành một hành trình cụ thể, nơi VTC đồng hành cùng thế hệ trẻ gìn giữ và lan toả giá trị Việt Nam.