VTN Architects đạt giải nhà thiết kế có tầm ảnh hưởng nhất châu Á 2021

Giải thưởng trên thuộc Giải thưởng Nhà thiết kế của năm (Designer of the year Awards - DOTY) tại Kuala Lumpur - Malaysia do ACG Media tổ chức.



Cũng trong năm nay, tại Giải thưởng Thiết kế Xây dựng BLT (BLT Built Design Awards) năm 2021, VTN Architects đã chiến thắng 2 hạng mục. Cụ thể, dự án Castaway Island Resort của VTN Architects giành chiến thắng với danh hiệu “Jury Top Picks” (được trao cho các dự án được các thành viên Ban giám khảo đánh giá trên 80/100 điểm) trong hạng mục “Thiết kế kiến trúc - Nghỉ dưỡng” (Architecture design - Hospitality).Đây là sự kiện nổi bật nhằm tôn vinh sự xuất sắc của thiết kế trong nước và quốc tế. KTS Võ Trọng Nghĩa đã được lựa chọn vì trong các thiết kế của ông thể hiện các tiêu chuẩn cao nhất về việc sáng tạo, hành vi đạo đức và trách nhiệm xã hội. Với những kinh nghiệm tuyệt vời, sự đổi mới, sự táo bạo trong sáng tạo của KTS Võ Trọng Nghĩa là những yếu tố vô cùng cần thiết trong việc truyền cảm hứng cho các Nhà thiết kế trẻ trong tương lai.

Bên cạnh đó, dự án Stepping Park House của VTN Architects cũng chiến thắng trong hạng mục “Thiết kế kiến trúc - Nhà tư nhân” (Architecture design - Residential).





BLT Built Design Awards, thuộc nhóm giải thưởng thiết kế thuộc Tập đoàn Farmani (Mỹ), là giải thưởng thường niên được lựa chọn bởi Ban giám khảo bao gồm 40 chuyên gia tài năng và giàu kinh nghiệm, đại diện truyền thông, doanh nhân và học giả trong lĩnh vực kiến trúc và thiết kế.

Ngoài ra, cả 2 dự án trên cũng đã giành nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế danh giá như: Giải thưởng Architizer A +Awards 2021, LOOP Design Awards 2020, DFA Design for Asia Awards 2020, Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia, Giải vàng ARCASIA 2019, FuturArc Green Leadership 2019, Dezeen Awards 2019.