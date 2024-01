VTN Architects thắng 4 giải Architecture Masterprize 2023

4 công trình của VTN Architects vinh dự giành chiếu thắng là công trình "Best of best" của giải thưởng lần này là như Grand World Phú Quốc, Trung tâm Giáo dục Học viện Viettel, Nhà Bát Tràng và Viettel Offsite Studio trong các hạng mục nghỉ dưỡng, giáo dục, công trình xanh.



Công trình Grand World Phú Quốc V.T.N

AMP là giải thưởng kiến trúc toàn cầu nhằm tôn vinh sự sáng tạo và đổi mới trong thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất, kiến trúc cảnh quan, sản phẩm kiến trúc và nhiếp ảnh kiến trúc. Trước đó, VTN Architects đã có 3 năm liên tiếp (từ 2020 - 2022) giành chiến thắng giải thưởng AMP với các công trình như Khách sạn Chicland, Nocenco Café, Nhà cộng đồng Casamia…

Vừa qua, VTN Architects chiến thắng giải thưởng IAA với công trình Nhà cộng đồng Calm Casamia và Văn phòng Splendora. Tính đến hết năm 2023, VTN Architects đã giành được tổng 183 giải thưởng trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, từ tháng 1.2024, TS Võ Trọng Nghĩa, Tổng giám đốc VTN Architects, được mời thỉnh giảng tạo Đại học Yale (Mỹ) và Đại học Toronto (Canada) về các nội dung "chữa lành" trong kiến trúc và phật học. Thời gian qua, TS Võ Trọng Nghĩa tổ chức một số chương trình chia sẻ về thiền để hỗ trợ giảm các triệu chứng về trầm cảm, rối loạn lo âu…