VTVcab tài trợ ON Live VCS 2025 kiến tạo sân chơi đẳng cấp

Thương hiệu giải đấu thể thao điện tử danh giá bậc nhất tại Việt Nam

Ra đời từ năm 2013, Vietnam Championship Series (VCS) từ lâu đã là giải đấu Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) hàng đầu tại Việt Nam, nơi quy tụ những đội tuyển xuất sắc nhất, góp phần đưa nền esports Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Là một trong những thương hiệu danh giá nhất của esports Việt, VCS đã liên tục phát triển, trở thành bệ phóng cho nhiều tuyển thủ tài năng và mang đến những trận đấu mãn nhãn cho người hâm mộ. Với sự hậu thuẫn của Riot Games, VCS không chỉ là sân chơi chuyên nghiệp trong nước mà còn là bước đệm để các đội tuyển Việt Nam tham gia các giải đấu quốc tế như MSI và CKTG.

Bước sang năm 2025, giải đấu sẽ có một diện mạo mới khi ON Live Esports, đơn vị trực thuộc VTVcab trở thành nhà tài trợ chính. Từ đây, giải đấu chính thức mang tên ON Live Vietnam Championship Series 2025, đánh dấu một bước tiến lớn trong sự kết hợp giữa ngành truyền hình và thể thao điện tử. Giải đấu năm nay được tổ chức bởi Hiệp hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam (VIRESA) và Nhà phát hành VNGGames sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 28.2.2025, đội tuyển vô địch ON Live VCS Finals năm nay sẽ có cơ hội tham gia giải đấu khu vực LCP của Riot Games.

ON Live Esports - Cánh tay nối dài của VTVcab trong ngành công nghiệp esports

Với sự hậu thuẫn từ VTVcab, ON Live Esports hiện là đơn vị sở hữu, sản xuất và phân phối bản quyền nội dung esports lớn bậc nhất Việt Nam. Hợp tác với các đối tác hàng đầu thế giới như Riot, SOOP… ON Live Esports đã nhanh chóng khẳng định vị thế khi trở thành cầu nối đưa các giải đấu esports đến với đông đảo khán giả Việt Nam. Minh chứng rõ nét là hai năm liên tiếp, VTVcab đã phát sóng Chung Kết Thế Giới LMHT trên kênh ON Sports (VTVcab) và HTV, thu hút sự quan tâm của cộng đồng game thủ và khán giả trẻ.

Không chỉ dừng lại ở LMHT, ON Live Esports còn có những bước đi chiến lược trong việc hợp tác với các ông lớn trong ngành. Đơn vị này đã chính thức ký kết hợp tác với Garena, trở thành nhà phân phối bản quyền truyền hình của toàn bộ hệ thống giải đấu chính thức của Liên Quân Mobile tại Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với việc những giải đấu hấp dẫn nhất của VNG và Garena trong năm nay sẽ xuất hiện trên các nền tảng truyền hình phổ biến nhất Việt Nam ... Đây là một bước tiến quan trọng, khẳng định sự kết hợp đầy tiềm năng giữa truyền hình truyền thống và esports.

Hình ảnh đoàn công tác của Riot tham quan và làm việc với VTVcab

Những bước chuyển mình và định hình ngành công nghiệp esports

Với việc Riot tổ chức lại các giải đấu ở quy mô khu vực, ON Live Esports đã tham gia hợp tác, đầu tư, tổ chức, phát sóng đồng thời cả hai giải đấu chính thức và lớn bậc nhất tại Việt Nam của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại và VALORANT trong năm 2025. Đồng thời, bắt tay cùng Riot Games và SOOP để sản xuất, phát sóng toàn bộ hệ thống giải đấu khu vực & quốc tế của VALORANT phục vụ khán giả Việt Nam.Giải đấu cao cấp nhất của VALORANT mang tên ON Live VALORANT Series sẽ chính thức khởi tranh từ đầu tháng 3 tới để tìm kiếm đại diện Việt Nam thi đấu ở cấp độ khu vực.

Hình ảnh đội tuyển GAM Esports vô địch VCS 2024

Những bước đi mạnh mẽ và chiến lược hợp tác với các đối tác hàng đầu đang giúp ON Live Esports trở thành một trong những đơn vị dẫn dắt ngành công nghiệp esports Việt Nam. Không chỉ là đơn vị sở hữu bản quyền các nội dung esports hấp dẫn, ON Live Esports còn đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển mình của ngành thể thao điện tử, góp phần truyền hình hóa, nâng cao vị thế và đưa esports Việt Nam tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế.