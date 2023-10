Vụ 2 mẹ con tử vong vì ngộ độc: Nghi phạm đầu độc cha ruột, hại chết luôn cả bà nội

Sáng 21.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với P.M.Q (14 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, H.Cái Bè, Tiền Giang). Bị can Q. là con ruột của bị hại (đã tử vong - PV) là ông P.V.Y (45 tuổi) và là cháu nội của bị hại P.T.Ph (83 tuổi). Q. cũng gọi bị hại P.M.T (55 tuổi) là bác ruột.

Đám tang của 2 mẹ con bị hại tại nhà ở xã Hòa Hưng, H.Cái Bè, Tiền Giang. B.B

Tại cơ quan công an, bị can Q. khai nhận do cha hay uống rượu nên cha mẹ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Khi cha mẹ ly thân, Q. và hai em nhỏ được mẹ đưa về nhà ngoại ở xã Mỹ Lương (H.Cái Bè) sinh sống. Học hết lớp 6, thấy gia cảnh khó khăn nên Q. bỏ học, cùng mẹ làm đi làm thuê tại một vựa trái cây của người họ hàng.

Sau khi đi làm, Q. về nhà cha và bà nội ở xã Hòa Hưng ngủ. Tại đây, Q. khuyên cha mình bỏ rượu nhưng ông Y. không nghe mà còn la mắng Q. Từ đó, Q. nảy sinh ý định giết cha mình.

Đầu tháng 8, Q. quen với ông Đ. (39 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng) và biết ông Đ. có chất độc dùng đánh bả chó nên xin về, rồi bỏ vào hộp sữa mà cha và bà nội mình hay uống.

Sáng 14.10, Q. đi làm như thường ngày ở vựa trái cây thì nghe tin cha mình tử vong tại nhà.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 6 giờ ngày 14.10, cụ bà P.T.Ph phát hiện con trai ở cùng nhà với mình là ông P.V.Y tử vong. Cả gia đình cụ Ph. nghĩ ông Y. chết do bệnh lý nên tổ chức đám tang mà không trình báo chính quyền địa phương.

Đến 22 giờ 00 cùng ngày (14.10), bà P.Th.M.C (53 tuổi, con ruột cụ Ph., ngụ cùng xã Hòa Hưng) đến phụ đám tang và pha 100 ml sữa cho bà Ph. uống. Ngay sau khi uống hết sữa, cụ Ph. có biểu hiện tức ngực, khó thở, nôn ói. Khoảng 5 phút sau cụ Ph. lâm vào tình trạng hôn mê và tử vong trên đường đi cấp cứu. Gia đình nghĩ rằng cụ Ph. chết do bệnh lý nên không trình báo cơ quan chức năng.

Khoảng 4 giờ ngày 15.10, ông P.M.T (55 tuổi, con ruột cụ Ph., ngụ xã Hòa Hưng) đến lo đám tang mẹ mình, tự pha 150 ml sữa từ hộp sữa cụ Ph. uống lúc còn sống. Ngay sau đó, ông T. bị nhức đầu, chóng mặt, nôn ói và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Triều An - Loan Trâm ở TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long). Sau đó, ông T. được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị với chẩn đoán ngộ độc rất nặng.

Ngày 17.10, cơ quan chức năng kết luận có chất kịch độc trong hộp sữa đã gây ra cái chết của ông Y., bà Ph. và tình trạng ngộ độc nguy hiểm của ông T.