Vụ 2 xe ô tô trùng biển xanh: Xử phạt 1 tổ chức và 2 cá nhân

Ngày 9.4, thông tin từ Công an TP.Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 tổ chức và 2 cá nhân liên quan đến vụ 2 xe ô tô trùng biển xanh 38A-1169 gây xôn xao dư luận thời gian qua.



2 xe ô tô trùng biển xanh 38A-1169 đỗ trên vỉa hè ở TP.Hà Tĩnh TÂN KỲ

Theo đó, Công an TP.Hà Tĩnh xử phạt Trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm thanh niên Hà Tĩnh (đơn vị bán thanh lý xe ô tô nhãn hiệu Ford Laser 5 chỗ biển xanh 38A-1169 với số tiền 6 triệu đồng), về hành vi không chấp hành việc thu hồi giấy đăng ký xe, biển số xe và yêu cầu tổ chức này liên hệ với Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh để làm thủ tục thu hồi biển số xe theo đúng quy định.

Liên quan đến vụ việc này, người mua chiếc xe ô tô biển xanh từ Trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm thanh niên Hà Tĩnh là bà Trần Thị Thanh Hoa (36 tuổi, ngụ tại P.Nam Hà, TP.Hà Tĩnh) bị xử phạt 7 triệu đồng về hành vi đưa xe cơ giới có giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn sử dụng từ 1 tháng trở lên tham gia giao thông. Ngoài ra, bà Hoa còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng.

Bà Trần Thị Thanh Hoa bị xử phạt số tiền 7 triệu đồng TÂN KỲ

Công an TP.Hà Tĩnh xác định chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Hiace 12 chỗ có biển xanh 38A-1169 là biển giả và chiếc xe này là của ông Nguyễn Duy Tuấn (chồng bà Hoa). Do vậy, ông Tuấn bị xử phạt với tổng số tiền 12 triệu đồng về các hành vi đưa phương tiện gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp tham gia giao thông và đưa phương tiện quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông. Ông này còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng.

Bên cạnh đó, Công an TP.Hà Tĩnh cũng quyết định tịch thu biển số 38A-1169 không do cơ quan có thẩm quyền cấp và tịch thu xe ô tô Toyota Hiace 12 chỗ.

Công an làm việc với chủ 2 ô tô trùng biển xanh ở Hà Tĩnh

Công an TP.Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý ông Tuấn về hành vi làm, sử dụng biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 27.3, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh 2 ô tô trùng biển xanh nêu trên đậu gần nhau trên vỉa hè ở đường Võ Liêm Sơn (TP.Hà Tĩnh). Trong đó, một xe nhãn hiệu Ford Laser 5 chỗ và xe còn lại nhãn hiệu Toyota Hiace 12 chỗ. Việc 2 chiếc xe trùng biển số của xe công vụ khiến dư luận ở Hà Tĩnh xôn xao.

Công an TP.Hà Tĩnh đã tịch thu xe ô tô nhãn hiệu Toyota Hiace loại 12 chỗ ngồi theo quy định TÂN KỲ

Vào cuộc xác minh, Công an TP.Hà Tĩnh xác định ô tô Ford Laser 5 chỗ mang biển kiểm soát màu xanh 38A-1169 được cấp cho Trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm thanh niên Hà Tĩnh. Ngày 22.12.2022, trung tâm bán thanh lý xe này cho bà Trần Thị Thanh Hoa. Hồ sơ bán thanh lý đầy đủ theo quy định, song quá trình bàn giao xe, Trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm thanh niên Hà Tĩnh chưa thu lại biển số xe.

Xe Toyota Hiace loại 12 chỗ ngồi gắn biển xanh 38A-1169 được xác định là xe cũ của Sở GTVT tỉnh Nghệ An. Chiếc xe này có biển kiểm soát cũ là 37A-1989, nền màu xanh, chữ và số màu trắng. Chiếc xe này cũng đã làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số vào ngày 10.7.2023 và đã bán thanh lý lại cho ông Hoàng Văn Hòa (ngụ xã Hưng Tây, H.Hưng Nguyên, Nghệ An). Sau khi mua về, ông Hòa đã bán lại chiếc xe cho ông Nguyễn Duy Tuấn (chồng bà Hoa). Ông Tuấn sau đó đã gắn biển số 38A-1169 lên chiếc xe này.