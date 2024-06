Vụ 3 thanh niên tử vong ở Hà Nội: Bắt 25 đối tượng liên quan

Theo Công an TP.Hà Nội, xuất phát từ mâu thuẫn bột phát sau khi tham dự buổi tiệc sinh nhật, khoảng 23 giờ ngày 11.6, 2 nhóm đối tượng "Trẻ Giải Phóng" và "Toàn Bi Xôi" đã xảy ra mâu thuẫn, đuổi đánh nhau tại trước cửa số 3 Lê Trọng Tấn - Trường Chinh (Q.Thanh Xuân, Hà Nội).



Một số đối tượng cầm đầu nhóm “Trẻ Giải Phóng” bị cơ quan công an bắt giữ KIẾN TRẦN

Sau khi bị đánh, nhóm "Trẻ Giải Phóng" đã tụ tập, gọi thêm các đối tượng khác để tìm đánh nhau với nhóm "Toàn Bi Xôi". Trong đó, Nguyễn Duy Trung Kiên đã gọi điện qua ứng dụng messenger rủ N.T.N tới hỗ trợ giải quyết mâu thuẫn.

Sau đó, Kiên gửi vị trí của mình tại khu vực ngã tư Lê Trọng Tấn - Trường Chinh cho N.T.N. Nhận được điện thoại của Kiên, N.T.N rủ thêm 12 đối tượng đi đến khu vực đường Trường Chinh để đánh nhau.

Lúc này, Kiều Đức Giang (là đối tượng cầm đầu nhóm "Trẻ Giải Phóng") cũng tập hợp được 20 người đi trên 10 xe máy mang theo tuýp sắt gắn dao phóng lợn tập trung tại khu vực Giải Phóng, Trường Chinh tìm nhóm "Toàn Bi Xôi".

Khoảng 1 giờ ngày 12.6, nhóm "Trẻ Giải Phóng" thấy một nhóm thanh niên đi xe máy trên đường, cầm theo dao kiếm nên nghĩ đây là "đối thủ" vừa đánh mình, do đó đã đuổi theo để đánh nhau. Thấy vậy, nhóm thanh niên này đã điều khiển xe máy bỏ chạy theo hướng đường Láng - cầu Nhật Tân, đồng thời dùng chai bia thủy tinh ném về phía nhóm của Kiều Đức Giang.

Quá trình rượt đuổi, khi đến khu vực trước cửa số 790 đường Láng (Q.Đống Đa, Hà Nội), xe của N.T.N bị Nguyễn Hoàng Thịnh (18 tuổi, trú tại H.Thanh Trì, Hà Nội) điều khiển xe máy chở Trần Lâm Tuấn Huy (21 tuổi, quê Cao Bằng) ngồi sau đạp vào đầu xe của N.T.N (có 2 người ngồi sau) khiến xe mất lái, đâm vào dải phân cách giữa đường, gây tai nạn. Hậu quả, N.T.N và một người tử vong tại chỗ, một người được đưa đến bệnh viện cấp cứu, sau đó tử vong.

Sau khi phát hiện xe của N. bị ngã, nhóm của Kiều Đức Giang đã bỏ trốn cho đến khi bị bắt giữ.

Nhận được thông tin vụ việc, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, bắt giữ các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đã phối hợp Công an Q.Đống Đa, Công an Q.Thanh Xuân điều tra, làm rõ các đối tượng gây án trong vụ việc trên.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an TP.Hà Nội đã ra lệnh bắt, giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 25 đối tượng về hành vi giết người, gây rối trật tự công cộng để điều tra, làm rõ vụ án này.