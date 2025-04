Vụ 33 người ngộ độc thực phẩm ở Đồng Tháp: Tạm đình chỉ nơi cung cấp suất ăn

Chiều 12.4, ông Đoàn Tấn Bửu, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, thông tin ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đã tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở T.R, địa chỉ đường Trần Hưng Đạo, P.1, TP.Cao Lãnh, đơn vị cung cấp cơm trưa cho Ngày hội STEM tại Trường ĐH Đồng Tháp vào ngày 6.4, sau đó có 33 trường hợp đã bị ngộ độc thực phẩm.

Ngày hội STEM tại Đồng Tháp có khoảng 3.500 người tham gia, chủ yếu là học sinh, sau đó có 33 người bị ngộ độc thực phẩm ẢNH: CTV





Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 15 giờ ngày 6.4, Sở Y tế nhận được thông tin từ Trung tâm Y tế TP.Cao Lãnh về việc có một số học sinh tham gia Ngày hội STEM tại Trường ĐH Đồng Tháp có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm như: đau bụng, buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy. Tối cùng ngày, ghi nhận vụ việc có 33 người bị triệu chứng như trên, trong đó có 29 người phải nhập viện điều trị tại BVĐK Đồng Tháp, còn lại 4 người có biểu hiện nhẹ tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

Sau khi điều trị, các trường hợp nhập viện đều sức khỏe ổn định, không chuyển nặng. Đến chiều 7.4 có 16/29 trường hợp xuất viện và ngày 8.4, BVĐK Đồng Tháp cho toàn bộ các trường hợp bị ngộ độc thực phẩm xuất viện về nhà.

Chẩn đoán ban đầu của bệnh viện, các trường hợp trên đều bị nhiễm trùng tiêu hoá/theo dõi ngộ độc thực phẩm. Theo điều tra của Sở Y tế Đồng Tháp, sáng 6.4 có khoảng 3.500 người là học sinh và giáo viên tham dự Ngày hội STEM tại Trường ĐH Đồng Tháp. Sau đó ăn trưa lúc 10 giờ 30 đến 12 giờ với các món: cơm trắng, canh thịt heo bằm mồng tơi, thịt heo kho trứng vịt, gà muối sả chiên do cơ sở T.R ở P.1, TP.Cao Lãnh cung cấp và uống nước đóng chai các nhãn hiệu: D. loại 330ml/chai, L. loại 500ml/chai và R. loại 500ml/chai.

Ngoài ra, ban tổ chức còn phục vụ thức uống gồm sữa tươi đóng hộp 180ml/hộp hạn sử dụng 8.2025 và trà sữa do một trường đại học ở TP.HCM mang đến điểm diễn ra sự kiện chế biến tại chỗ, cấp phát miễn phí.

Sở Y tế Đồng Tháp đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp điều tra vụ ngộ độc theo quy định của Bộ Y tế. Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm của cơ sở T.R tại P.1, TP.Cao Lãnh. Đoàn đã lấy 4 mẫu thức ăn lưu gửi phòng kiểm nghiệm phân tích các chỉ tiêu liên quan theo quy định.

Sau khi tiếp nhận và điều trị các bệnh nhân, BVĐK Đồng Tháp đã tiến hành lấy 14 mẫu bệnh phẩm để phân tích. Sau khi nhận báo cáo vụ việc, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã gửi công văn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm; tăng cường các biện pháp quản lý bếp ăn tập thể sau vụ ngộ độc xảy ra... Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu địa phương tạm đình chỉ hoạt động cơ sở chế biến suất ăn nghi ngờ gây ngộ độc thực phẩm nếu phát hiện nguy cơ có thể tiếp tục gây ngộ độc thực phẩm; xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng...

Theo ông Đoàn Tấn Bửu, ngành chức năng tỉnh đã tạm thời cho đình chỉ hoạt động cơ sở T.R từ ngày 9.4 chờ kết quả phân tích các mẫu thức ăn để xác định nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm nhằm xử lý theo quy định, khi có kết quả sẽ thông tin cụ thể.