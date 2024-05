Vụ 5 cầu thủ bị bắt vì ma túy: HLV CLB Hà Tĩnh nhận trách nhiệm, hứa trụ hạng

Chiều nay, 10.5, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa có cuộc làm việc với CLB Hà Tĩnh, Ban huấn luyện và các cầu thủ của đội bóng sau vụ 5 cầu thủ bị Công an Hà Tĩnh bắt giữ do sử dụng trái phép chất ma túy.



CLB Hà Tĩnh (áo đỏ) gặp nhiều khó khăn khi 5 cầu thủ bị công an bắt giữ vì sử dụng ma túy PHẠM ĐỨC

"Tại cuộc họp diễn ra vào chiều nay, chúng tôi đã động viên đội bóng sau khi các cầu thủ chủ chốt bị bắt giữ. Là HLV đội bóng, ông Nguyễn Thành Công cũng đã nhận trách nhiệm khi không thể quản lý sát sao việc sinh hoạt của các cầu thủ, dẫn đến một số vận động viên vi phạm pháp luật. Ban huấn luyện và các cầu thủ cho rằng việc 5 cầu thủ bị đình chỉ thi đấu do sử dụng chất cấm khiến đội bóng gặp nhiều khó khăn khi mùa giải V-League 2023 - 2024 vẫn chưa kết thúc. Tuy nhiên, toàn đội hứa sẽ cố gắng thi đấu thật tốt qua các trận còn lại với mục tiêu là để trụ hạng", lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Tĩnh thông tin.

Theo lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo CLB Hà Tĩnh tới đây sẽ làm việc với Ban huấn luyện và các cầu thủ của đội bóng để xem xét, đưa ra quyết định kỷ luật đối với 5 cầu thủ vi phạm.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 8.5, VFF nhận được văn bản báo cáo của CLB bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh về việc tạm đình chỉ công tác đối với các VĐV Nguyễn Trung Học (sinh ngày 3.3.1998), Nguyễn Ngọc Thắng (sinh ngày 2.8.2002), Dương Quang Tuấn (sinh ngày 20.6.1996), Nguyễn Văn Trường (16.11.2003), Đinh Thanh Trung (sinh ngày 24.1.1988) do vi phạm nội quy, quy định sinh hoạt và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Các cầu thủ bị bắt giữ (từ trái qua): Dương Quang Tuấn, Đinh Thanh Trung, Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn Trung Học và Nguyễn Văn Trường TÂN KỲ

Cùng ngày, trên Cổng thông tin điện tử của Công an Hà Tĩnh đưa thông tin, Công an Hà Tĩnh vừa phát hiện, bắt giữ 10 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ một số tang vật liên quan. Cũng theo Cổng thông tin điện tử của Công an Hà Tĩnh, trước đó, ngày 4.5.2024, Công an Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra phòng 501, 502 tại khách sạn BM trên địa bàn.

Quá trình kiểm tra phát hiện có 10 đối tượng, trong đó có Đinh Thanh Trung, Nguyễn Ngọc Thắng, Dương Quang Tuấn, Nguyễn Trung Học và Nguyễn Văn Trường đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện, Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngày 8.5.2024, Ban kỷ luật VFF ban hành Quyết định số 277/QĐ-LĐBĐVN về việc tạm đình chỉ thi đấu đối với 5 cầu thủ đang bị cơ quan công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ để điều tra về hành vi nghi vấn sử dụng chất cấm.