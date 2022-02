Vụ nhóm côn đồ vây ráp, đánh người giữa trung tâm TP.HCM: Công an đang điều tra

Chiều 24.2, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện lãnh đạo Công an Q.3 (TP.HCM) cho biết qua trình báo của nạn nhân, Công an Q.3 đã giao trực tiếp Đội Cảnh sát hình sự làm chủ công phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khác khẩn trương truy xét nhóm nghi can. Cũng theo đại diện lãnh đạo Công an Q.3, do đây là một vụ vây ráp đánh người có tổ chức, có tính chất phức tạp nên bước đầu đơn vị cũng đã báo cáo diễn biến lên Ban giám đốc Công an TP.HCM.

Khoá đầu xe để tấn công nạn nhân

Theo camera hành trình trên xe ô tô nạn nhân, sự việc xảy ra vào khoảng 0 giờ 48 phút ngày 24.2 tại đường Cách Mạng Tháng 8, P.Võ Thị Sáu, Q.3 (TP.HCM). Lúc này anh T.X.A (nạn nhân) lái xe ô tô chở bạn gái là chị T.Đ.T (cùng ngụ Q.3), 4 người bạn và 2 con riêng của chị T. đi sinh nhật về. Suốt chặng đường từ Q.1 đến Q.3, anh A. thấy nhiều người liên tục bám đuôi.

Khi về đến nhà, anh A. và chị T. vừa mở cửa xe bước xuống thì lập tức có nhóm người đi trên 4 chiếc xe gắn máy lao vào tấn công rất manh động. Anh A. hốt hoảng tháo chạy nhưng nhóm côn đồ vẫn tiếp tục truy đuổi. Còn chị T. đã kịp leo lên xe đóng cửa, lái xe bỏ chạy.

Khi anh A. bỏ chạy đến trước địa chỉ số 306 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, (Q.3, TP.HCM) thì bị nhóm côn đồ khống chế, dùng dây xích, gậy, nón bảo hiểm thay phiên nhau đánh vào vùng đầu, cổ, vai cho đến khi anh đổ gục mới chịu bỏ đi.





Chưa dừng lại, nhóm côn đồ còn chặn đầu, khóa đuôi ép xe chị T. để bằng mọi cách hành hung những người có trong xe. May mắn, chị T. và những người còn lại do vẫn ở trong xe nên kịp chạy thoát thân. Sau khi nhóm côn đồ bỏ đi, chị T. và bạn đi cùng xe chở anh A. đi cấp cứu tại Bệnh viện 115.

“Chúng quá manh động, có cả đội hình rào trước, đón sau để không cho tôi chạy thoát thân. Theo tôi, nhóm này đã lên kế hoạch tấn công tôi và gia đình tôi từ trước”, anh A. kể lại phút giây kinh hoàng.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, hiện Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cũng đang tích cực phối hợp cùng Công an Q.3 khẩn trương truy xét các nghi can. Cơ quan công an yêu cầu các đối tượng liên quan vụ đánh người nói trên phải khẩn trương đến Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.3 trình diện để được hưởng sự khoan hồng theo pháp luật.