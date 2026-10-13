Vụ 6 cựu chiến binh kêu oan: Hội Cựu chiến binh Việt Nam khen thưởng nhà báo, luật sư

"Chúng tôi trân trọng và ghi nhận những đóng góp của các nhà báo, luật sư đã vì công lý mà bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các hội viên của Hội Cựu chiến binh Việt Nam", thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, phát biểu tại lễ trao bằng khen ngày 13.10.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam ẢNH: NGUYỄN ANH

Trong số 10 cá nhân được khen thưởng có 5 nhà báo, gồm: ông Nguyễn Văn Chương, nguyên Phó tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM; ông Huỳnh Đình Phú, Trưởng ban Chính trị - Xã hội, Báo Thanh Niên; bà Lê Thị Nga và ông Nguyễn Tuấn Anh, phóng viên Báo Thanh Niên; thượng tá Kiều Bình Định, phóng viên Báo Cựu chiến binh Việt Nam.

Cùng được khen thưởng có 5 luật sư gồm: bà Nguyễn Thị Kim Vinh, ông Lê Văn Hoan (Đoàn luật sư TP.HCM); ông Nguyễn Thanh Huy, ông Huỳnh Đạt (Đoàn luật sư tỉnh Lâm Đồng) và ông Y Lam, trợ giúp viên pháp lý nhà nước thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.

Thượng tướng Bế Xuân Trường trao bằng khen cho các nhà báo và luật sư ẢNH: CTV

Đây là những nhà báo, luật sư và trợ giúp viên pháp lý đã đồng hành trong vụ án "hủy hoại rừng" xảy ra tại xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng). Vụ án đã trải qua nhiều lần xét xử.

"Các nhà báo đã dành nhiều thời gian tìm hiểu, theo dõi quá trình giải quyết vụ án, thực hiện các bài viết phản ánh vụ việc đến công chúng trên tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp", trung tướng Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng ban Công tác cựu chiến binh, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam nói.

Trung ương hội đánh giá cao việc các nhà báo kiên trì theo đuổi vụ án kéo dài 11 năm, góp phần đưa những vấn đề pháp lý đến gần hơn với người dân.

Các luật sư, trợ giúp viên pháp lý cũng đã dành nhiều thời gian nghiên cứu hồ sơ, tham gia tố tụng, bào chữa miễn phí và đưa ra những luận cứ pháp lý nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cựu chiến binh.

Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng ban Công tác cựu chiến binh, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam ẢNH: NGUYỄN ANH

Trong suốt quá trình giải quyết vụ án, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam cũng nhiều lần có văn bản kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết khách quan, thận trọng, đúng pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Trung ương hội mong muốn các cá nhân được khen thưởng tiếp tục phát huy trách nhiệm nghề nghiệp, đồng hành trong công tác tuyên truyền pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân và cựu chiến binh.

Đại diện cho các luật sư, nhà báo, bà Nguyễn Thị Kim Vinh xúc động nói: "Chúng tôi không chỉ thực hiện sứ mệnh chuyên môn của người luật sư, mà còn hành động bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm và lòng tri ân đối với những người đã cống hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc".

Các luật sư cũng gửi lời cảm ơn đến Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng đã tin tưởng, đồng hành cùng các luật sư trong suốt quá trình tố tụng của vụ án.