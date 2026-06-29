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Vụ 6 cựu chiến binh kêu oan: Mở phiên phúc thẩm lần thứ ba
Video Thời sự

Vụ 6 cựu chiến binh kêu oan: Mở phiên phúc thẩm lần thứ ba

Ngân Nga
Ngân Nga
Sau 11 năm với nhiều lần xét xử và điều tra lại, vụ án 6 cựu chiến binh bị kết tội hủy hoại rừng tiếp tục được đưa ra xét xử phúc thẩm lần thứ ba.


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Cựu chiến binh hủy hoại rừng kêu oan Xét xử phúc thẩm TAND Lâm Đồng giám đốc thẩm giám định tư pháp

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