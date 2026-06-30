Vụ 6 cựu chiến binh kêu oan: Một chi tiết không được nhắc trong phần tuyên án

Theo TAND tỉnh Lâm Đồng, dù 6 bị cáo là cựu chiến binh không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng đủ cơ sở để kết tội hủy hoại rừng, nên đã bác kháng cáo kêu oan.