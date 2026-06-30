Vụ 6 cựu chiến binh kêu oan: Vì sao đề nghị tòa tuyên không phạm tội?

Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Hội cựu chiến binh cựu chiến binh kêu oan tội hủy hoại rừng TAND tỉnh Lâm Đồng ông Trịnh Văn Khải luật sư Kim Vinh giám định Huỳnh Văn Triệu Bộ Nông nghiệp phiên tòa phúc thẩm đề nghị tuyên vô tội
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