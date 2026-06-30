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Vụ 6 cựu chiến binh kêu oan: Vì sao đề nghị tòa tuyên không phạm tội?
Video Thời sự

Vụ 6 cựu chiến binh kêu oan: Vì sao đề nghị tòa tuyên không phạm tội?

Ngân Nga
Ngân Nga

Bào chữa cho 6 cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đề nghị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên các bị cáo không phạm tội hủy hoại rừng, để đình chỉ vụ án.

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Hội cựu chiến binh cựu chiến binh kêu oan tội hủy hoại rừng TAND tỉnh Lâm Đồng ông Trịnh Văn Khải luật sư Kim Vinh giám định Huỳnh Văn Triệu Bộ Nông nghiệp phiên tòa phúc thẩm đề nghị tuyên vô tội

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