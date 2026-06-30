Vụ 6 cựu chiến binh kêu oan: Vì sao đề nghị tòa tuyên không phạm tội?

Bào chữa cho 6 cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đề nghị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên các bị cáo không phạm tội hủy hoại rừng, để đình chỉ vụ án.