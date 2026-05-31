Vụ 6 cựu chiến binh kêu oan: Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM nói gì?

Ngày 2.6, TAND tỉnh Lâm Đồng sẽ mở phiên tòa phúc thẩm lần 3 xét xử vụ án 6 cựu chiến binh bị truy tố về tội "hủy hoại rừng", sau hơn 11 năm theo đuổi hành trình kêu oan.

Trước đó, tòa và Viện KSND cấp cao tại TP.HCM có cùng quan điểm vụ án chưa đủ căn cứ buộc tội 6 cựu chiến binh nên đã yêu cầu điều tra lại ẢNH: NGÂN NGA

Đáng chú ý, sau khi TAND cấp cao tại TP.HCM (nay là Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM) hủy toàn bộ các bản án kết tội để điều tra lại, Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM (nay là Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP.HCM) đã có văn bản hướng dẫn việc kiểm sát điều tra. Trong đó chỉ ra nhiều vấn đề về vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng và chứng cứ cần được làm rõ nhằm tránh làm oan người vô tội.

Kết luận giám định để buộc tội không có giá trị pháp lý

Vụ án từng trải qua 3 lần xét xử sơ thẩm, 2 lần phúc thẩm và 1 lần giám đốc thẩm. Trước đó, các tòa án tại Đắk Nông tuyên phạt 6 cựu chiến binh từ 6 - 7 tháng tù về tội "hủy hoại rừng". Dù đã chấp hành xong hình phạt, các bị cáo vẫn liên tục kêu oan.

Năm 2020, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử giám đốc thẩm, chấp nhận kháng nghị của Chánh án tòa này, tuyên hủy cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra lại do chưa đủ căn cứ buộc tội.

Theo 6 cựu chiến binh, thời điểm dọn dẹp đã không còn rừng, xung quanh hiện trường vụ án là rẫy của người dân, chứ không phải là rừng ẢNH: NGUYỄN ANH

Sau đó, Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM có văn bản đề nghị Viện trưởng Viện KSND TP.Gia Nghĩa (cũ) chỉ đạo kiểm sát chặt chẽ quá trình điều tra lại vụ án.

Về tố tụng, văn bản cho rằng kết luận giám định tháng 4.2015 và kết luận giám định lại tháng 7.2016 đều do cùng một người thực hiện (giám định viên Huỳnh Văn Triệu) là trái với điểm b khoản 1 điều 34 luật Giám định tư pháp.

Theo Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM, vụ việc liên quan nhiều lĩnh vực chuyên môn nên cần thực hiện giám định tập thể theo khoản 3 điều 28 luật Giám định tư pháp. Đồng thời, việc xác định diện tích rừng bị thiệt hại lại căn cứ vào biên bản xác minh hiện trường không có giá trị pháp lý nên kết luận giám định tháng 7.2016 cũng không có giá trị pháp lý.

Ông Vũ Tất Đắc cho biết hiện sức khỏe đã già yếu, thời gian đi gõ cửa khắp nơi để kêu oan không còn nhiều ẢNH: NGÂN NGA

Từ đó, Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM cho rằng việc sử dụng các kết luận này làm căn cứ điều tra, truy tố và xét xử có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, cần trưng cầu giám định lại.

Nhiều mâu thuẫn về chứng cứ kết tội

Về chứng cứ, văn bản dẫn điều 3 Thông tư số 34 năm 2009 của Bộ NN-PTNT quy định nếu độ tàn che của tán cây không đạt tỷ lệ 0,1 thì không được xác định là rừng. Tuy nhiên, hồ sơ vụ án chưa có tài liệu chứng minh nội dung này.

Do đó, cơ quan điều tra cần xác định rõ số lượng, chủng loại cây bị chặt hạ để tính tỷ lệ độ tàn che, từ đó làm rõ diện tích bị tác động là đất rừng sản xuất, đất nông nghiệp hay đất trống.

Văn bản cũng dẫn khoản 1 điều 189 bộ luật Hình sự năm 1999, điểm 3.4 Thông tư liên ngành số 19 năm 2007 của Bộ NN-PTNT - Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Viện KSND tối cao và TAND tối cao, cùng điểm b khoản 1 điều 20 Nghị định 157 năm 2013, theo đó hành vi hủy hoại rừng sản xuất chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi diện tích thiệt hại trên 5.000 m².

Cho rằng vụ án có dấu hiệu oan sai, Hội Cựu chiến binh Việt Nam cử ông Nguyễn Thái Bình (thứ 3 từ trái qua) tham gia bào chữa cho 6 bị cáo tại tòa ẢNH: NGÂN NGA

Tuy nhiên, hồ sơ xuất hiện nhiều tài liệu mâu thuẫn. Trong khi biên bản xác minh tháng 3.2015 của Chi cục Kiểm lâm thị xã Gia Nghĩa (cũ) xác định khu vực rừng bị thiệt hại 100%, thì biên bản kiểm tra hiện trường của cơ quan điều tra lại xác định diện tích thiệt hại chỉ khoảng 0,4 ha của 2 ngày tháng 1.2015.

Theo Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM, cần làm rõ phần diện tích còn lại do ai chặt phá, các bị cáo có thực sự chặt phá rừng trong 2 ngày của tháng 4.2025 không và diện tích thiệt hại thực tế là bao nhiêu.

Đề nghị tránh oan sai

Văn bản cũng cho rằng việc các cấp tòa xác định thiệt hại về lâm sản và môi trường dựa trên trữ lượng gỗ bình quân/ha là không chính xác, chưa thật sự khách quan và không định lượng được hành vi phạm tội.

Trong khi đó, các bị cáo khai khu vực này đã bị chặt phá, đốt cháy từ trước. Họ chỉ phát dọn cây nhỏ và dây leo để trồng cây gây quỹ cho Chi hội Cựu chiến binh thôn 6.

Đại diện Hội cựu chiến binh Việt Nam và các luật sư đến nhà các cựu chiến binh để tìm hiểu về vụ án ẢNH: NGUYỄN ANH

Vì vậy, cần làm rõ có hay không việc người khác đã chặt hạ cây trước đó, đồng thời xác định số lượng, kích thước, chủng loại cây do các bị cáo chặt hạ để tính toán thiệt hại thực tế.

Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đề nghị quá trình điều tra, truy tố và xét xử lại phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, không để làm oan người vô tội và không để lọt tội phạm.