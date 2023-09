Vụ 79 căn biệt thự xây dựng trái phép tại Phú Quốc: Cưỡng chế, phá dỡ thêm 14 căn

Sáng 18.9, UBND TP.Phú Quốc (Kiên Giang) tổ chức cưỡng chế, phá dỡ 14 biệt thự của 14 cá nhân trong khu vực 79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở khu đất rộng 18,9 ha do nhà nước quản lý trên địa bàn xã Dương Tơ. Chủ nhân các căn biệt thự này cùng ngụ ấp Đường Bào, xã Dương Tơ. Diện tích đất bị chiếm để xây biệt thự nhiều nhất gần 1.000 m², ít nhất hơn 430 m².

Các căn biệt thự xây dựng trái phép bị cưỡng chế, phá dỡ sáng 18.9 XUÂN LAM

Tại khu vực cưỡng chế, lực lượng chức năng đã có mặt từ sớm để tiến hành phá dỡ công trình, vật kiến trúc vi phạm, sau đó di dời tài sản, trang thiết bị ra khỏi diện tích đất bị chiếm; giao lại diện tích đất cho UBND xã Dương Tơ quản lý theo quy định.

Ông Lê Quốc Anh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, cho biết: "Sau khi hoàn thành cưỡng chế 14 căn biệt thự này, chúng tôi sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn tất thủ tục để cưỡng chế các căn còn lại, quyết tâm thực hiện nghiêm, lập lại kỷ cương trong công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn Phú Quốc".

Theo hồ sơ vụ việc, năm 2022, UBND TP.Phú Quốc phát hiện một số người tự ý vào khu vực đất nêu trên xây dựng công trình, vật kiến trúc, có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực đất đai. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số cá nhân chiếm đất nhà nước quản lý.

UBND TP.Phú Quốc đã chỉ đạo UBND xã Dương Tơ phối hợp các đơn vị liên quan lập hồ sơ xử lý vi phạm 14 cá nhân nêu trên. Sau khi ban hành quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, các cá nhân cố tình né tránh, không tự nguyện chấp hành biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định. Từ đó, UBND TP.Phú Quốc ban hành các quyết định cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Đến nay đã hết thời gian để các cá nhân vi phạm tự nguyện khắc phục hậu quả.

Trước đó, ngày 9.11.2022, Ban thực hiện cưỡng chế của UBND TP.Phú Quốc đã cưỡng chế, phá dỡ hoàn toàn 2/79 căn biệt thự xây dựng trái phép. Sau khi 2 căn biệt thự bị cưỡng chế, một số hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ nên hiện chỉ còn 60 căn biệt thự trái phép tại khu vực này. Trong số những hộ dân tự nguyện tháo dỡ, chủ yếu là những căn biệt thự đang xây dựng dang dở.

Liên quan 79 căn biệt thự xây dựng trái phép, đại diện Viện KSND tỉnh Kiên Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can Nguyễn Đạt Nghĩa, Ngô Thị Cẩm Nhung và Nguyễn Văn Giàu để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra cũng đã xác định được 3 bị hại. Hiện, vụ án đã kết thúc điều tra, đề nghị Viện KSND tỉnh Kiên Giang truy tố các bị can nêu trên.