Vụ 88 người ngộ độc do ăn chè miễn phí: Ngành y tế An Giang nói gì?

Nghi ngờ ngộ độc do vi sinh

Ngày 8.2, ông Nguyễn Chí Công, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh An Giang, có báo cáo gửi Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) về vụ 88 người ngộ độc thực phẩm sau khi ăn chè miễn phí, xảy ra tại ấp Long Hòa 2, xã Long Điền A, H.Chợ Mới.

Ông Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang (bên phải), thăm hỏi bệnh nhân bị ngộ độc đang điều trị tại BVĐK trung tâm tỉnh An Giang CTV

Chi cục ATVSTP tỉnh An Giang thông tin, đơn vị đã tiếp nhận mẫu chè đậu trắng mà Trung tâm y tế H.Chợ Mới chuyển cho Bệnh viện đa khoa (BVĐK) trung tâm tỉnh An Giang, Viện Y tế công cộng TP.HCM và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang kiểm định, đang chờ kết quả. Tuy nhiên, theo Chi cục ATVSTP tỉnh An Giang, bước đầu nghi ngờ tác nhân gây ngộ độc thực phẩm là do vi sinh.

Chè để qua đêm nhưng không hâm nóng lại

Trong báo cáo gửi Cục An toàn thực phẩm, Chi cục ATVSTP tỉnh An Giang thông tin khá cụ thể về diễn biến vụ ngộ độc.

Theo đó, nhân dịp rằm tháng giêng 2023, hộ của bà N.T.A.T (44 tuổi, ngụ ấp Long Hòa 2, xã Long Điền A, H.Chợ Mới) tổ chức nấu và cung cấp chè đậu trắng miễn phí cho những người sống lân cận và người đi đường có nhu cầu sử dụng. Bà T. mua 20 kg đậu trắng, 8 kg nếp, 10 kg nước cốt dừa, 24 kg đường cát và 20.000 đồng nước tro tàu (chỉ sử dụng một nửa nước tro tàu đã mua).

Số nguyên liệu trên được bà T. chia ra làm 6 mẻ nấu chè. Khoảng 21 giờ ngày 3.2, việc nấu chè và chế biến nước cốt dừa hoàn tất. Chè sau khi được nấu, bà T. phối trộn chung lại với nhau và đựng trong 2 thau, được bảo quản ở nhiệt độ bình thường.

Sau đó, khoảng 4 giờ sáng 4.2, bà T. không hâm nóng chè lại mà phân chia vào túi ni lông (mỗi túi khoảng 4 chén chè), cho nước cốt dừa vào phía trên rồi phát cho người dân. Đến khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, việc phát chè miễn phí hoàn tất.

Giám đốc Sở Y tế An Giang họp khẩn với đội ngũ y, bác sĩ BVĐK trung tâm tỉnh An Giang và các lực lượng liên quan, chỉ đạo điều trị bệnh nhân vụ ngộ độc thực phẩm CTV

Nhận chè của gia đình bà T. phát, người dân mang về không hâm nóng lại mà ăn trong thời gian từ 11 giờ 30 đến khoảng 15 giờ 30 ngày 4.2. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, nhiều người đến Trung tâm y tế H.Chợ Mới nhập viện điều trị với các triệu chứng sốt, tiêu chảy, nôn ói.

Tổng cộng 88 người có triệu chứng ngộ độc thực phẩm, trong đó có 38 người nhập viện điều trị, 50 người bị đau bụng nhẹ tự mua thuốc uống tại nhà.

Trong số những người nhập viện, có 4 người bị ngộ độc nặng, được Trung tâm y tế H.Chợ Mới chuyển đến BVĐK trung tâm tỉnh An Giang điều trị. Đến ngày 7.2, một phụ nữ 63 tuổi (ngụ xã Long Điền A) tử vong do suy đa tạng.

Tính đến sáng 8.2, còn 11 người trong vụ ngộ độc nêu trên được điều trị tại bệnh viện; trong đó 3 người bị nặng điều trị ở BVĐK trung tâm tỉnh An Giang, 8 người điều trị ở bệnh viện tuyến huyện.