Vụ 9 phụ nữ bị lừa tình, tiền: Tống Anh San khai thủ đoạn lừa đảo tinh vi

Liên quan đến vụ án 9 phụ nữ bị lừa tình, tiền, theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội, từ năm 2015 - 2022, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Tống Anh San (44 tuổi, trú tại Hà Nội) là đối tượng liên quan.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Tống Anh San có hành vi phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên tiến hành khởi tố, bắt bị can để tạm giam.

Đối tượng Tống Anh San tại cơ quan công an KHẮC HIẾU

Làm việc với cơ quan điều tra, bị can San khai nhận thủ đoạn lừa đảo tinh vi mà mình từng thực hiện. Theo đó, mặc dù đã có vợ, con nhưng San vẫn lên trang mạng xã hội “ehenho.com” và một số trang mạng có chuyên mục làm quen, hẹn hò của những người độc thân để “giăng bẫy”. Lúc này, bị can San lập 1 tài khoản có tên “TuanKiet”, hoặc với tên khác để đăng thông tin giới thiệu bản thân đang làm việc ở "Tập đoàn Điện lực", có nhà ở phố Nghi Tàm (Q.Tây Hồ, Hà Nội).

Sau khi làm quen, đối tượng đề nghị bị hại cho số điện thoại, xin hẹn gặp trực tiếp và cùng ngồi ăn, uống để hiểu biết về nhau, cùng cho nhau cơ hội tìm hiểu tiến tới quan hệ tình cảm. Khi gặp bị hại, bị can San nói dối là chưa kết hôn. Ngoài việc đang làm tại cơ quan nhà nước, San còn kinh doanh thêm trong lĩnh vực lắp đặt thiết bị điện, điện lạnh và có một công ty kinh doanh hàng điện tử.

Để các bị hại thương cảm trước hoàn cảnh của mình, bị can San "thổ lộ" rằng bản thân bị bố mẹ đẻ bỏ rơi từ nhỏ, hiện là con nuôi trong một gia đình ở Thanh Hóa. Từ nhỏ, bản thân San phấn đấu học hành, đi làm hỗ trợ nuôi các anh, chị nuôi. Do đó, hiện đã nhiều tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình nên mong muốn làm quen với bị hại để tìm hiểu nghiêm túc, lập gia đình.

Với chiêu trò này, những người phụ nữ mà bị can San quen trên mạng xã hội đã nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Khi thấy "cá đã cắn câu", San nói công ty của mình đang có lô hàng điện tử nhập về, vừa bị lực lượng hải quan ở cửa khẩu thu giữ. Để có thể lấy lô hàng ra, San hỏi vay tiền của bị hại, hoặc nhờ những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin này đi vay lãi hộ với lời hứa sẽ sớm có tiền trả lại. Do tin tưởng San, nhiều phụ nữ đã đem tiền của mình, vay mượn tiền của người khác để đưa cho đối tượng này.

Đáng chú ý, khi mượn tiền, San chỉ nhận tiền mặt và viện lý do không biết dùng thẻ ngân hàng, không có số tài khoản để tránh bị “truy vết”. Do đang có quan hệ tình cảm với San, một số phụ nữ không yêu cầu đối tượng phải viết giấy tờ hay làm cam kết gì.

Sau khi thấy những "bạn tình" không thể đáp ứng chuyện tiền bạc cho mình nữa, San lấy lý do gặp khó khăn về kinh tế, việc làm ăn thua lỗ để chia tay, trốn tránh việc trả nợ. Khi bị "bạn tình" gọi điện thoại đòi tiền, San tỏ vẻ bực tức, lớn tiếng chửi bới và đe dọa sẽ thuê người tìm đánh họ và gia đình họ làm các "bạn tình" sợ, hoặc ngại không dám tìm San để đòi tiền nữa.

Công an TP.Hà Nội đề nghị, những ai bị đối tượng Tống Anh San sử dụng thủ đoạn như trên chiếm đoạt tiền hãy đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội (thông qua đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội, ở địa chỉ số 7 phố Thiền Quang, P.Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng), gặp trung tá Võ Nam Hưng - điều tra viên thụ lý vụ án, số điện thoại 0902.051.970, để giải quyết.

Trước đó, đã có 9 người phụ nữ làm đơn tố cáo Tống Anh San có hành vi lừa tiền và tình trong suốt thời gian dài.