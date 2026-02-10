Vụ án Alibaba: Vợ chồng Nguyễn Thái Luyện đã trả được bao nhiêu tiền cho hơn 4.500 người?

Thi hành án dân sự TP.HCM cho biết đang tổ chức thi hành vụ án Alibaba và đồng phạm theo bản án hình sự sơ thẩm năm 2022 của TAND TP.HCM và phúc thẩm năm 2023 của TAND cấp cao tại TP.HCM.

Bản án buộc bị cáo Nguyễn Thái Luyện và vợ là Võ Thị Thanh Mai liên đới bồi thường hơn 2.445 tỉ đồng cho 4.548 bị hại.

Tính đến ngày 10.2, Thi hành án dân sự TP.HCM đã xử lý các tài sản bản án tuyên kê biên và chi trả hơn 812 tỉ đồng cho các bị hại.

Cụ thể, về chi trả tiền thi hành án, cơ quan thi hành án đã thanh toán đợt 1: hơn 82 tỉ đồng từ tiền tạm giữ và tiền những người khác thi hành cho Nguyễn Thái Luyện và Võ Thị Thanh Mai (theo tỷ lệ hơn 3,3% trên số tiền được thi hành án).

Tháng 10.2025, đã thanh toán đợt 2: hơn 143 tỉ đồng (theo tỷ lệ hơn 5,8% trên số tiền được thi hành án).

Tháng 12.2025, đã thanh toán đợt 3: hơn 519 tỉ đồng (theo tỷ lệ hơn 21% trên số tiền được thi hành án).

Ngày 10.2, đã thực hiện thanh toán đợt 4: gần 67 tỉ đồng (theo tỷ lệ hơn 2,7% trên số tiền được thi hành án).

Năm 2023, TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Thái Luyện tù chung thân, buộc vợ chồng bị cáo phải bồi thường hơn 2.400 tỉ đồng cho hơn 4.500 bị hại mà các bị cáo đã lừa đảo ẢNH: NGUYỄN ANH

Đối với người bị hại chưa nộp đơn yêu cầu thi hành án, chưa cung cấp đầy đủ thông tin ủy quyền, chưa cung cấp tài khoản nhận tiền…, Thi hành án dân sự TP.HCM đề nghị nhanh chóng gửi đơn và tài liệu kèm theo về cơ quan này để được thanh toán tiền thi hành án.

Thi hành án dân sự TP.HCM cũng đề nghị người được thi hành án và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không truy cập vào các đường link không chính thống, và thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin tại các kênh thông tin chính thức của cơ quan này. Đặc biệt, không tụ tập đông người, nhằm tránh bị lợi dụng hoặc tiếp cận thông tin sai lệnh, không chính xác.

Như Thanh Niên đã thông tin, năm 2016, Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HÐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Alibaba, thành lập công ty với vốn điều lệ 1 tỉ đồng; tiếp đó thành lập 22 pháp nhân giao cho người thân và nhân viên đứng tên.

Luyện và các đồng phạm rao bán 58 dự án bất động sản không có thật tại Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và Bình Thuận (cũ). Các công ty này đã tự phân lô, tách thửa trái pháp luật, quảng cáo gian dối để bán cho hàng nghìn người.

Cuối năm 2022, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đã phạt bị cáo Luyện mức án chung thân về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", các đồng phạm bị phạt từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 30 năm tù. Sau đó, Luyện và 14 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tháng 5.2023, TAND cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, y án tù chung thân đối với bị cáo Luyện. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc vợ chồng bị cáo Luyện liên đới bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt hơn 2.400 tỉ đồng của hơn 4.500 bị hại mà các bị cáo đã lừa đảo trong vụ án Alibaba.