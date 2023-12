Vụ án Đặng Thị Hàn Ni: Bà Nguyễn Phương Hằng rút yêu cầu bồi thường 500 tỉ

Theo hồ sơ vụ án Đặng Thị Hàn Ni, qua hỏi cung bị can Đặng Thị Hàn Ni, Hàn Ni khai nhận sở dĩ có những phát ngôn liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng là do bà Hằng đã có những lời lẽ xúc phạm về Hàn Ni khi phát biểu trực tiếp trên mạng vào ngày 3.9.2021.

Vì vậy ngày 3.9.2021, Đặng Thị Hàn Ni đã ghi hình và phát lên mạng với tiêu đề: "Bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không?" để phản biện lại những nội dung bà Hằng nói không đúng về việc bị can Hàn Ni "tống tiền doanh nghiệp", "là bồ của ông Tất Thành Cang", "chửi Bộ trưởng Bộ TT-TT", đưa hình ảnh Hàn Ni "chửi Bộ trưởng", đưa hình ảnh Hàn Ni và chồng cũ lên mạng xã hội để nói "làm gái", "là phản động".

Đối với hành vi phạm tội của bị can Trần Văn Sỹ, kết luận điều tra nêu, trong 8 buổi ghi hình đăng vào ngày 15.8.2021, 29.8.2021, 5.9.2021, 10.9.2021, 19.9.2021, 24.9.2021, 28.9.2021 và 16.10.2021, bị can này đã đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty cổ phần Đại Nam; đưa nội dung bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của cá nhân ông Huỳnh Uy Dũng; đưa nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín, nhân phẩm của bị can Nguyễn Phương Hằng...