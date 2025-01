Vụ án hình sự tiếp tục đeo bám ông Trump

Thẩm phán Juan Merchan tại New York (Mỹ) vừa công bố quyết định sẽ tuyên án Tổng thống đắc cử Donald Trump vào ngày 10.1 trong vụ án hình sự mà ông bị kết tội liên quan việc chi tiền bịt miệng một cựu diễn viên phim người lớn. Theo tờ The New York Times, quyết định trên có nghĩa là ông Trump sẽ bị tuyên án chỉ 10 ngày trước khi nhậm chức, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử Mỹ.

Trước ngày nhậm chức, Tổng thống đắc cử Trump phải nghe tuyên án

Tín hiệu của thẩm phán

Bồi thẩm đoàn tại New York hồi tháng 5.2023 tuyên bố ông Trump có tội đối với tất cả 34 cáo buộc làm giả hồ sơ nhằm che giấu việc chi tiền bịt miệng diễn viên phim người lớn Stormy Daniels trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Công tố viên cáo buộc ông Trump tham gia âm mưu phi pháp nhằm phá hoại cuộc bầu cử, khi dùng tiền để buộc bà Daniels không tiết lộ việc có quan hệ tình ái với ông trước đó. Ông Trump bác bỏ mọi cáo buộc.

Ông Trump trả lời truyền thông tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida ngày 31.12.2024 Ảnh: Reuters





Khi thông báo việc tuyên án vào ngày 10.1 tới, thẩm phán Merchan cho biết ông thiên về hướng xóa án vô điều kiện cho ông Trump, biện pháp hiếm hoi thay thế cho án tù giam hoặc tù treo. Theo ông Merchan, đây có vẻ là "giải pháp khả thi nhất để đảm bảo tính cuối cùng và cho phép bị cáo theo đuổi các lựa chọn kháng cáo của mình". Dù vậy, điều này có thể khiến ông Trump trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên được xóa phán quyết hình sự ngay trước khi nhậm chức, dù ông đã nỗ lực để tòa án hủy bỏ cáo trạng và phán quyết đó.

Ông Merchan cho rằng việc bác bỏ bản cáo trạng và gạt bỏ phán quyết của bồi thẩm đoàn sẽ không giải quyết được những lo ngại do tòa án tối cao nêu ra trong một số vụ án liên quan quyền miễn trừ của tổng thống, cũng như không phục vụ cho nguyên tắc pháp quyền.

Ông Trump bức xúc

Trả lời phỏng vấn trên Đài Fox News ngày 3.1, ông Trump chỉ trích ông Merchan từ chối đề nghị hủy bỏ bản án, đồng thời cho rằng đảng Dân chủ "chỉ muốn xem họ có kiếm được cân thịt nào không, vì mọi vụ án đều thất bại". Vị tổng thống đắc cử cho biết mọi học giả pháp lý lớn đều tuyên bố mạnh mẽ rằng không hề có vụ án mà chỉ là cuộc săn phù thủy. Ông khẳng định mình không làm gì sai, trong khi ông Merchan là "một thẩm phán hoàn toàn mâu thuẫn và đang làm việc cho đảng Dân chủ".

Trong khi đó, phát ngôn viên Steven Cheung của ông Trump, người sẽ trở thành Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng trong hơn 2 tuần tới, cho rằng quyết định của ông Merchan "là sự vi phạm trực tiếp đối với quyết định về quyền miễn trừ của Tòa án Tối cao Mỹ và các nguyên tắc pháp lý lâu đời khác". Ông Cheung cho rằng "vụ án phi pháp" phải lập tức được hủy bỏ. "Không nên có bản án nào cả, và Tổng thống đắc cử Trump sẽ tiếp tục đấu tranh cho đến khi tất cả những trò lừa bịp này bị tận diệt", ông cho biết.

Sắp trở lại Nhà Trắng, ông Trump còn phàn nàn về việc nước Mỹ treo cờ rủ trùng với dịp ông nhậm chức vào ngày 20.1. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo ngày 9.1 sẽ là ngày quốc tang dành cho cố Tổng thống Jimmy Carter và cả nước sẽ treo cờ rủ trong 30 ngày.