Vụ án lừa người sang Campuchia: Bị đánh chết khi chưa xoay kịp tiền chuộc

Ngày 7.9, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và lực lượng chức năng Campuchia khẩn trương điều tra vụ án lừa người sang Campuchia; đồng thời tiến hành truy xét nhóm người liên quan đến hành vi giết người, cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam xảy ra ngày 25.8 tại An Giang và tỉnh Kandal, Campuchia.



Công an tỉnh An Giang lấy lời khai của bị can Trương Văn Chung "mắc xích" quan trọng của vụ án CÔNG AN CUNG CẤP

4 người bơi qua sông chạy trốn khỏi Campuchia

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thiết Thoại (41 tuổi), Huỳnh Thị Út (43 tuổi, vợ của Thoại), Nguyễn Thanh Hoàng (56 tuổi), Nguyễn Thanh Toàn (31 tuổi, là con của Hoàng, tất cả cùng ngụ H.An Phú, An Giang) và Trương Văn Chung (28 tuổi, ngụ Nghệ An) để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Các quyết định trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo Công an tỉnh An Giang, khoảng 23 giờ 30 ngày 25.8, Tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình thuộc Bộ đội Biên phòng An Giang phát hiện Lê Minh Hoàn (32 tuổi, ngụ Bắc Giang), Nguyễn Hữu Linh (32 tuổi, ngụ Thanh Hoá) và Nguyễn Văn Tuấn (41 tuổi, ngụ Hải Dương) và Phạm Thị Tình (39 tuổi, ngụ Ninh Bình) nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam tại khu vực TT.Long Bình, H.An Phú nên đưa về đơn vị để làm việc.

Các bị can Nguyễn Thanh Hoàng, Nguyễn Thanh Toàn, Trần Thiết Thoại và Huỳnh Thị Út (theo thứ tự từ trái qua phải) CÔNG AN CUNG CẤP

Lực lượng Biên phòng phát hiện trên cơ thể của 4 người nhập cảnh trái phép có nhiều vết thương nên tiến hành chăm sóc y tế và tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. Cả 4 người khai nhận, trước đó nghe theo lời chào mời của tài khoản Facebook "Bin Bo" hướng dẫn đến TT.Long Bình, H.An Phú, An Giang để xuất cảnh trái phép sang Campuchia, với mục đích sau đó là đi Đài Loan tìm việc làm.

Tuy nhiên, khi sang Campuchia, mọi người mới biết mình bị lừa, bị bắt cóc, đánh đập, tống tiền gia đình... Thậm chí một người trong nhóm đã bị đánh tử vong. Đến tối 25.8, nhóm của Hoàn, Linh, Tuấn, Tình lợi dụng sự sơ hở của nhóm người bên Campuchia, chạy trốn, bơi qua sông Bình Di về Việt Nam.

Liên quan vụ việc này, ngày 28.8, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và bàn giao hồ sơ cùng những người có liên quan cho Công an tỉnh An Giang điều tra, xử lý theo quy định.

Bị hành hạ đến chết

‎Nhận thấy vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xuyên biên giới, Công an tỉnh An Giang đã lập chuyên án, phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an khẩn trương, điều tra, truy xét tội phạm.

Đặc biệt, từ lời khai của 4 bị hại về việc chạy thoát và nhóm bị can tổ chức cho họ xuất cảnh trái phép sang Campuchia, Ban chuyên án đã mở rộng điều tra vụ án. Qua đó xác định, giữa tháng 8.2023, Trương Văn Chung (chủ tài khoản Facebook "Bin Bo") nhận tin nhắn Messenger của một người phụ nữ lạ với nội dung: "Có dịch vụ đưa công dân Việt Nam vượt biên trái phép đi sang Đài Loan bằng đường tàu biển xuất phát từ An Giang hoặc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với giá 6.500 USD/người".

Sau đó, Chung gọi Messenger trao đổi với người này và được hứa nếu giới thiệu đưa một người qua Đài Loan trót lọt sẽ được trả công 7 triệu đồng. Từ đó, Chung đăng Facebook quảng cáo, tìm "khách hàng". Đến ngày 21.8, Hoàn và Linh đã liên hệ với Chung để nhờ sắp xếp cho vượt biên, tìm việc làm. Sau đó, Hoàn, Linh đã rủ thêm Tình, Tuấn và Mùa cùng đi với mình.

Theo hướng dẫn của Chung và người phụ nữ lạ, sáng 25.8, nhóm Hoàn, Linh, Tuấn, Tình, Mùa tập trung tại một khách sạn ở TP.HCM và một ô tô 7 chỗ đến đón đưa 5 người này đến khu vực gần Cửa khẩu Khánh Bình (H.An Phú) để xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Các nạn nhân bị lừa đảo, đưa sang Campuchia đánh đập, cướp tài sản, đòi tiền chuộc thông tin với Công an tỉnh An Giang nội dung vụ việc CÔNG AN CUNG CẤP

‎Trước đó, cha con bị can Nguyễn Thanh Hoàng và Nguyễn Thanh Toàn được một nhóm người bên Campuchia thuê đón và đưa Hoàn, Linh, Tuấn, Tình, Mùa sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch. Cha con Hoàng và Toàn lại thuê tiếp vợ chồng bị can Thoại - Út sử dụng xe máy đưa 5 người sang Campuchia với tiền công là 100.000 đồng/người.

Sang đến Campuchia trót lọt, cả nhóm Hoàn, Linh, Tình, Tuấn, Mùa được một ô tô đến đón và đưa về một căn nhà ở TP.Sampeou Poun, tỉnh Kandal. Tại đây, các nạn nhân bị nhóm người bịt khẩu trang, mang theo súng, dao, gậy tới khống chế, trói chân, tay rồi đánh đập dã man vào đầu, lưng, đùi; đốt túi ni lông cho nhựa nóng rơi vào người.

Nhóm người bịt mặt còn lấy điện thoại của các nạn nhân để liên lạc trực tiếp, gửi video cảnh nạn nhân đang bị đánh đập, hành hạ để tống tiền, ép buộc gia đình các nhân phải chuyển tiền chuộc người vào các tài khoản ngân hàng do những người này cung cấp.

Bị uy hiếp, gia đình của các nạn nhân Linh, Hoàn, Tình đã chuyển tổng số tiền hơn 499 triệu đồng theo yêu cầu của nhóm người ở Campuchia. Tuấn bị yêu cầu chuyển 300 triệu đồng. Riêng Mùa bị yêu cầu chuyển 500 triệu đồng tiền chuộc. Tuy nhiên gia đình Mùa chưa xoay xở được tiền thì nạn nhân này đã bị nhóm người bịt mặt nói trên đánh chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Tội phạm có tính chất xuyên biên giới

Theo Công an tỉnh An Giang, tổ công tác của Công an tỉnh An Giang và Bộ Công an đã đến Campuchia phối hợp lực lượng chức năng bạn khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và phối hợp truy xét nhóm người gây án.

Qua trích xuất các camera quanh khu vực nhà trọ hiện trường nơi xảy ra vụ án cùng nhiều nơi khác, đồng thời tổ chức khám xét nơi ở của những người nghi vấn đã phát hiện, lực lượng chức năng thu giữ nhiều điện thoại, máy tính xách tay và nhiều tang vật có liên quan đến vụ án.

Bước đầu công an xác định, hành vi hoạt động của nhóm người bịt mặt trên có tính chất nguy hiểm, có tổ chức xuyên quốc gia, đã được lên kế hoạch rất tỉ mỉ, có tính toán và xem thường tính mạng người khác. Nhóm gây án đã mang theo vũ khí để phạm tội và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng. Vụ việc có dấu hiệu tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, giết người, cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Công an tỉnh An Giang cũng thông tin, Ban Chuyên án và cơ quan chức năng của Campuchia đã bắt giữ, xác định được nhiều người liên quan vụ án.