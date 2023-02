Vụ án mạng nghiêm trọng ở Lâm Đồng: Hai nạn nhân bị trọng thương đã qua cơn nguy kịch

Chiều 27.2, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cho biết ông Ya Tạo (73 tuổi) và bà Ka Nhàu (70 tuổi), 2 nạn nhân bị trọng thương trong vụ con rể sát hại gia đình vợ đã qua cơn nguy kịch.

Bà Ka Nhàu đã qua cơn nguy kịch

Trước đó, chiều tối 26.2, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận 3 nạn nhân của vụ án mạng con rể sát hại gia đình vợ gồm: Ma Huyền (40 tuổi), Ya Tạo và bà Ka Nhàu đều bị chấn thương sọ não. Do vết thương quá nặng, Ma Huyền tử vong sáng 27.2.

Các bác sĩ cho biết thêm, bà Ka Nhàu đang nằm tại khoa Hồi sức tích cực - chống độc, vẫn được tiếp máu và thở ô xy, nhưng đã có dấu hiệu nhận biết; còn ông Ya Tạo được điều trị ở khoa Ngoại thần kinh, đang có dấu hiệu hồi phục khá tốt.

Nhiều người đến viếng cô giáo Ma Huyền bị chồng sát hại LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã phản ánh, vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra chiều tối ngày 26.2, xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến việc nuôi bò và bán phân bò. Hung thủ là Nay Y Tá (quê Phú Yên, 38 tuổi, ngụ TT.Thạnh Mỹ, H.Đơn Dương), dùng gậy sát hại gia đình vợ. Hậu quả, 2 người chết và 2 người bị thương nặng.

Ông Ya Thuận (chồng nạn nhân Pơ Jum Nai Đơng), cho biết Pơ Jum Nai Đơng (50 tuổi) là chị cả trong gia đình có 6 chị em, còn Ma Huyền (vợ Nay Y Tá) là em út trong nhà. Cả 2 đã tử vong sau khi bị Y Tá dùng gậy sát hại.

Trang trại chăn nuôi nơi nghi phạm Y Tá sát hại gia đình vợ LÂM VIÊN

Nhà của vợ chồng Nay Y Tá - Ma Huyền ở TT.Thanh Mỹ, có trang trại chăn nuôi trâu, bò ở tổ M'Lọn, gần nhà Y Thuận và nhà bố mẹ là Ya Tạo và Ka Nhàu. Ma Huyền là giáo viên dạy môn sinh học ở Trường THCS P'Ró (H.Đơn Dương). Y Tá là người ít nói, tính tình rất hung bạo, thường xuyên đánh vợ. Năm 2022, Y Tá bị công an mời lên làm việc, nhắc nhở về việc hành hung vợ.

Nay Y Tá tại cơ quan công an CTV

Theo ông Ya Thuận, ngày chủ nhật (26.2), vợ chồng Y Tá - Ma Huyền cùng vào trang trại chăn nuôi thì xảy ra mâu thuẫn. Khi biết Y Tá hành hung vợ, ông Ya Tạo và bà Ka Nhàu từ nhà chạy tới trang trại can ngăn.

Y Tá không dừng lại mà còn dùng gậy đánh vào đầu Ma Huyền và bố mẹ vợ là Ya Tạo, Ka Nhàu. Thấy vậy, chị Nai Đơng liền chạy tới can ngăn thì bị Y Tá rượt đuổi, dùng gậy đánh vào đầu tử vong tại chỗ.

Công an H.Đơn Dương cho biết thêm, sau khi khám nghiệm tử thi và hiện trường vụ án mạng, đầu giờ chiều 27.2, Nay Y Tá được di lý về trại tạm giam Công an tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ khởi tố vụ án và khởi tố bị can.