Vụ án Nguyễn Phương Hằng: Bà Hàn Ni đề nghị khởi tố Minh Điền Vlog và 4 cá nhân khác

Chiều 22.6, bà Đặng Thị Hàn Ni cho hay đã gửi đơn đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố 5 cá nhân mà bà cho rằng có vai trò đồng phạm với bị can Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, tỉnh Bình Dương).

Theo bà Hàn Ni, năm 2021, bà có đơn tố giác và đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương khởi tố Nguyễn Phương Hằng về các hành vi “làm nhục người khác”, “vu khống”, “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Đồng thời, bà cũng gửi đơn tố giác tội phạm về các hành vi trên cùng hành vi “đe dọa giết người” đối với Nguyễn Phương Hằng đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Ngày 24.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng về hành vi“lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Ngày 22.4, Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương cũng khởi tố vụ án liên quan 6 cá nhân tố giác tội phạm đối với bị can Hằng.

Ngày 18.6, Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương có quyết định chuyển hồ sơ vụ án liên quan đến bị can Hằng để nhập vào vụ án mà Công an TP.HCM đang khởi tố, điều tra.





Tự xưng "fan chính nghĩa"

Theo bà Hàn Ni, trong quá trình thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM về việc tố giác tội phạm đối với bị can Nguyễn Phương Hằng, bà nhận thấy có một đội ngũ ê kíp hùng hậu, hỗ trợ, giúp sức tích cực cho bị can Nguyễn Phương Hằng thực hiện hàng loạt buổi livestream đưa thông tin sai sự thật, mang tích chất làm nhục, xúc phạm, vu khống, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều tổ chức, cá nhân, trong đó có bà Hàn Ni.

Vì vậy, bà Hàn Ni đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố các cá nhân Lê Thị Thu Hà (chủ tài khoản TikTok @halee2211, Facebook Ha Lee, fanpage Ha Lee); Nguyễn Thị Mai Nhi (chủ tài khoản TikTok @nhiomaitv, Facebook Hoàng Nhi, fanpage Hoàng Nhi) và ông Huỳnh Công Tân (người đóng vai trò MC, dẫn dắt trong các buổi giao lưu trực tiếp của bà Hằng và gần nhất là buổi sử dụng tên của các cá nhân có mâu thuẫn để gọi tên các con vật diễn ra tại Khu du lịch Đại Nam và được phát sóng trực tiếp trên các trang mạng xã hội).

Bên cạnh đó, bà Hàn Ni cũng đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố ông Đặng Anh Quân, người tham gia các buổi livestream của bị can Nguyễn Phương Hằng với tư cách cố vấn pháp lý cho bị can này; ông Võ Minh Điền (chủ kênh Điền Võ Vlogs) tự xưng “fan chính nghĩa” ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng.

Theo bà Hàn Ni, đối với ông Võ Minh Điền, người này đã dựa trên những thông tin mà bị can Hằng và khách mời nói về bà, sau đó liên tục trong các buổi livestream cá nhân, sử dụng những lời lẽ thóa mạ, thiếu văn hóa để chửi bới, xúc phạm, vu khống bà Hàn Ni. Cũng theo đơn tố cáo của bà Hàn Ni, Võ Minh Điền chính là người trực tiếp tham gia cùng bị can Hằng và rất nhiều người khác tụ tập xuống nơi cư trú của bà Hàn Ni để gây rối an ninh trật tự.