Vụ án Nguyễn Phương Hằng: Lý do TAND TP.HCM trả hồ sơ

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng tố giác ông Huỳnh Uy Dũng

Bên cạnh đó, khi TAND TP.HCM thụ lý hồ sơ vụ án, ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai bà Nguyễn Phương Hằng) liên tục có đơn tố giác tội phạm gửi đến các cơ quan tiến hành tố tụng, trong đó có TAND TP.HCM, tố giác ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Nguyễn Phương Hằng) đồng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng trong vụ án trên.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng có văn bản chuyển đơn tố giác của ông Nguyễn Quang Tuấn đến Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền và thông báo kết quả cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, người có đơn biết, về nội dung ông Tuấn tố giác ông Huỳnh Uy Dũng.