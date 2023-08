Vụ án sát hại tài xế xe ôm gây rúng động An Giang: Tuyên án tử hình

Sáng 31.8, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hùng Cường (41 tuổi, ngụ xã An Lục Long, H.Châu Thành, tỉnh Bến Tre) án tử hình về hai tội giết người và cướp tài sản. Đồng thời buộc Cường có trách nhiệm bồi thường 55 triệu đồng cho gia đình người bị hại.

Bị cáo Nguyễn Hùng Cường bị TAND tỉnh An Giang tuyên mức án tử hình về hai tội giết người và cướp tài sản TRẦN NGỌC

Theo cáo trạng, khoảng giữa tháng 12.2022, Cường đến khu vực xã Thường Phước 1, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp để mua bán dừa và qua sòng bạc (casino) bên Campuchia để đánh bạc dẫn đến nợ nần.

Túng quẫn, Cường đã nảy sinh ý định giết ông V.V.L (68 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) làm nghề chạy xe ôm để chiếm đoạt tài sản.

Sáng ngày 26.12.2022, Cường chuẩn bị 1 thanh sắt rồi liên lạc với ông L. nhờ chở Cường từ chợ Thường Phước 1 đến TP. Châu Đốc (An Giang). Trên đường đi, Cường kêu ông L. chở đến xã Ô Long Vĩ, H.Châu Phú, An Giang để mượn tiền.

Nghe theo yêu cầu của khách, ông L. chở Cường đến khu vực vườn mít thuộc ấp Long Hưng, xã Ô Long Vĩ (H.Châu Phú, An Giang) thì bất ngờ bị Cường dùng thanh sắt mang theo đánh tử vong. Gây án xong, Cường mang xác ông L. giấu xuống mương nước gần đó; rồi cướp của nạn nhân 1 điện thoại di động, 1 nhẫn vàng 1 chỉ và 34.000 đồng.

Sau khi giết người, Cường cướp xe của nạn nhân về TP.Châu Đốc thuê phòng trọ ở. Sau đó, để tránh bị phát hiện, Cường mua sơn về xịt thay đổi màu xe của ông L. và đổi cả biển số xe. Đến chiều ngày 31.12.2022, người dân ấp Long Hưng, xã Ô Long Vĩ phát hiện xác ông L. nên đã trình báo công an. Đến ngày 5.1.2023, Cường bị lực lượng Công an tỉnh An Giang bắt giữ. Vụ án giết tài xế xe ôm, giấu xác từng gây rúng động người dân An Giang.