Vụ ẩu đả gây đổ máu: CLB của Xuân Nam lên tiếng rồi… xóa bài, VFF ra án

Trận đấu giữa CLB Trẻ TP.HCM và PVF-CAND tối 14.11 (vòng 4 giải hạng nhất 2024 - 2025) đã khép lại với diễn biến đáng chú ý nhất lại là... cuộc ẩu đả giữa cầu thủ ở đường hầm sân Thống Nhất.

Theo hình ảnh của camera an ninh, tiền đạo Nguyễn Xuân Nam (PVF-CAND) và hậu vệ Vũ Văn Sơn (Trẻ TP.HCM) đã xảy ra xô xát. Cả hai lao vào đánh nhau, trước khi đồng đội và lực lượng an ninh can ngăn. Vụ va chạm khiến Xuân Nam rách môi, đổ máu, còn Văn Sơn cũng có vết bầm trên mặt và trên đầu.

Xuân Nam và Văn Sơn xô xát ở giải hạng nhất, 2 bên đổ lỗi cho nhau

Thông báo của CLB PVF-CAND. Nhưng bài viết hiện đã không còn tồn tại ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Sáng 15.11, CLB PVF-CAND của tiền đạo Xuân Nam đã ra thông báo về vụ việc: "Ngay sau khi xong trận đấu giữa CLB Trẻ TP.HCM và CLB PVF-CAND kết thúc, giám sát trận đấu và điều phối viên yêu cầu các cầu thủ đội khách đi về phía đường hầm để vào phòng thay đồ. Khi cầu thủ Xuân Nam và Anh Tuấn đi qua khu vực cabin của CLB Trẻ TP.HCM, cầu thủ Vũ Văn Sơn đã có những lời lẽ chửi bới, có trợ lý của CLB Trẻ TP.HCM chứng kiến. Để tránh xô xát, ban huấn luyện CLB PVF-CAND đã yêu cầu các cầu thủ đi theo lối khác để vào phòng thay đồ.

Khi đến trước phòng thay đồ của CLB PVF-CAND, tiền đạo Xuân Nam có nói với Vũ Văn Sơn: "Đừng láo ở đây, có gì ra ngoài rồi nói chuyện". Văn Sơn sau đó chửi lại Xuân Nam và Xuân Nam đẩy Sơn. Ngay lập tức Văn Sơn vung cú đấm mạnh khiến cho Xuân Nam bị rách miệng (tình huống nhanh, bất ngờ và tất cả mọi người ở đó đều chứng kiến). Xuân Nam đã có phản ứng lại nhưng lực lượng cơ động và các cầu thủ khác ở đó đã can lại.

Về video camera, vì cú đấm của Vũ Văn Sơn nhanh và bất ngờ ngay sau khi Xuân Nam đẩy, nên nếu theo dõi kỹ sẽ thấy. Mong các bạn xem video thật kỹ!".

Đội PVF-CAND cũng bình luận thêm: "Hoàn toàn không có việc Xuân Nam dùng những lời lẽ và có hành động đấm trước như cầu thủ Vũ Văn Sơn chia sẻ và đưa lên mạng xã hội. Ở đường hầm sân vận động lúc đó có nhiều cảnh sát cơ động và các cầu thủ chứng kiến. Đúng, sai sẽ có cơ quan chức năng kết luận. Nhân chứng, bằng chứng đều có cả".

Cầu thủ Văn Sơn cũng có vết bầm trên mặt

Ở chiều ngược lại, Văn Sơn khẳng định sau khi vào đường hầm, lúc anh vào phòng thay đồ thì Xuân Nam chửi, hẹn ra ngoài cổng sân Thống Nhất gặp rồi thúc vào người. Sơn cho biết anh đẩy Xuân Nam ra thì bị Nam đấm nên trung vệ sinh năm 2003 đấm lại.



Trong bản tin trước, chúng tôi đã lấy ý kiến của Văn Sơn. Sơn khẳng định: "Có camera cả mà anh. Thông tin anh Nam hẹn gặp tôi ở ngoài cổng sân Thống Nhất cũng là sự thật". Văn Sơn nói thêm: "Tôi bị anh ấy cầm giày đinh đánh vào đầu và đấm vào miệng. Nhưng tôi không sao, sức khỏe vẫn ổn".

Trong hôm nay, Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ đưa ra án phạt cho cả hai cầu thủ.



Ở diễn tiến mới nhất, đến hết sáng nay, CLB của Xuân Nam lại xóa bài viết về vụ việc.