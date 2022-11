Vụ ba con gái mang xăng phóng hỏa nhà mẹ: Người con gái cả đã tử vong

Ngày 19.11, thông tin từ một lãnh đạo UBND xã Trung Hòa, H.Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) xác nhận người con gái cả trong vụ mang xăng phóng hỏa nhà mẹ đã tử vong.

Nạn nhân tử vong được xác định là Đỗ Thị Đ. (40 tuổi, trú thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, H.Yên Mỹ).

“Công an đã thực hiện khám nghiệm tử thi, sau đó bàn giao thi thể cho gia đình làm tang lễ”, vị lãnh đạo xã Trung Hòa nói.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên, do mâu thuẫn trong việc chia quyền thừa kế đất, sáng 30.10 vừa qua, 3 người con gái của bà Vũ Thị Đ. (61 tuổi, trú xã Trung Hòa) mang theo can xăng đến nhà mẹ đẻ ở xã Trung Hòa, H.Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên để tranh cãi, đòi mẹ chia lại tài sản.





Vì mẹ không đồng ý, một trong ba người con gái đã đổ can xăng mua trước đó ra giữa sàn nhà và châm lửa khiến 4 mẹ con bà Đ. đều bị bỏng nặng, phải cấp cứu và điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội).

Tài sản thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

Ngày 4.11, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 3 người con gái mang xăng phóng hỏa nhà mẹ đẻ để điều tra về tội giết người. Vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.