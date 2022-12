Vụ bảo vệ chung cư mang ô tô cư dân đi cầm cố: Bắt một nghi phạm

Ngày 8.12, Công an Q.3 (TP.HCM) cho biết đã phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM bắt giữ Võ Chí Thành (29 tuổi, ngụ Quảng Nam) để điều tra về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Thành là 1 trong 2 nghi phạm mang 4 ô tô của người dân gửi tại chung cư Screc Tower (đường Trường Sa, P.12, Q.3) đi cầm tại Bình Dương, với giá 400 triệu đồng. Nghi phạm còn lại là Phạm Hồng Cẩm, cựu bảo vệ chung cư Screc Tower, nghi phạm đã bỏ trốn và công an đang truy bắt.





Tại cơ quan công an, Thành khai là nhân viên bảo vệ của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp An Ninh 24h. Từ tháng 9.2022, Thành được công ty giao công việc sắp xếp xe tại chung cư Screc Tower.

Ngày 20.11, Thành cần tiền trả nợ nên hỏi Cẩm (đang là đội trưởng đội bảo vệ chung cư) mượn tiền. Sau đó, Cẩm rủ Thành đem ô tô của khách gửi tại chung cư đi cầm ở tỉnh Bình Dương với giá 400 triệu đồng. Số tiền này, cả 2 chia đều để giải quyết việc riêng.

Hiện Công an đã thu hồi 4 xe ô tô bị bảo vệ chung cư mang đi cầm cố. Công an đề nghị Cẩm đang ở đâu tới Công an Q.3 đầu thú.