Đồng Nai: Thuê ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố 250 triệu đồng, bị truy nã

Ngày 29.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tiếp tục điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Tội làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” đối với bị can Vũ Thành Trung (35 tuổi, ngụ P.Long Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Trung là bị can thuê ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài, sau đó bỏ trốn, bị công an truy nã.

Theo điều tra ban đầu, vào tháng 7.2020, Trung thuê 1 chiếc ô tô tự lái của một người ở Bình Dương với giá 10 triệu đồng trong thời gian 10 ngày. Sau đó, Trung tiếp tục ký hợp đồng thuê chiếc xe trên trong thời gian 2 tháng với giá 25 triệu đồng/tháng.

Sau khi hết hợp đồng, Trung không trả xe, mà đi mua 1 giấy chứng nhận đăng ký xe giả rồi đem cầm chiếc ô tô trên cho anh N.Q.C (ngụ xã An Phước, H.Long Thành) với giá 250 triệu đồng. Chủ nhân chiếc xe sau đó làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.





Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Thành Trung. Tuy nhiên lúc này Trung đã bỏ trốn. Tháng 9.2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã đối với Vũ Thành Trung.

Tối 28.11.2022, Tổ công tác 161 Công an tỉnh Đồng Nai đang tuần tra trên địa bàn P.Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) thì phát hiện Trung đang lẩn trốn tại một nhà trọ nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, Vũ Thành Trung khai nhận toàn bộ hành vi thuê ô tô tự lái rồi làm giấy tờ giả để mang đi cầm cố.