Vụ bé 8 tuổi bị bạo hành, tử vong: Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái khai do 'nhu nhược'

Ngày 25.11, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) xét xử sơ thẩm vụ án bé gái 8 tuổi V.A bị Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành dẫn đến tử vong về tội “giết người” và “hành hạ người khác”.

Cha ruột của bé V.A - bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái cũng bị đưa ra xét xử về tội danh “hành hạ người khác” và “che giấu tội phạm”.

HĐXX đã đọc lại từng hành vi của bị cáo Trang theo cáo trạng. Bị cáo Trang thừa nhận là đúng tội, không oan sai.

Quá trình thẩm vấn, bị cáo Trang nhiều lần đề nghị HĐXX đọc lại câu hỏi vì không nghe rõ.

Về lý do đánh đập, hành hạ bé V.A, bị cáo Trang khai, không lý giải được hành vi tàn nhẫn của mình.

HĐXX hỏi: “Tại CQĐT, bị cáo cho rằng bé V.A tiếp thu bài chậm, không nghe lời nên bị cáo mới đánh đập, giờ lại xác định không lý giải được? Đây cũng là cơ hội để bị cáo tỏ ra ăn năn, bị cáo xác định lại lý do đánh đập bé V.A?". Trang nói: “Bị cáo không có câu trả lời”.

HĐXX tiếp tục hỏi: “Vậy lý do bị cáo đưa ra tại CQĐT là không đúng phải không?". Bị cáo Trang nói: “Bị cáo không có câu trả lời”.

Tại phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu.

Thái khai, ngày 10.12.2021, bị cáo Thái dùng cây kim loại gõ lên đầu bé V.A

Vào hôm bé V.A tử vong (ngày 22.12.2021), bị cáo Thái đang họp ở cơ quan thì mở camera lên thấy Trang đánh bé V.A nên gọi về nói Trang không được đánh vì đã hứa với bị cáo.

Đến 18 giờ cùng ngày, Trang cũng gọi điện thoại cho bị cáo nói V.A ói, không thở được. Bị cáo quay về nhà thì thấy bé V.A bất tỉnh. Sau đó, bị cáo chở bé đi bệnh viện.





Trong lúc bé V.A được cấp cứu, bị cáo xóa dữ liệu 4 camera do hoảng loạn, tinh thần không ổn định.

Thái khai, "không nhớ rõ lúc về nhà đã làm động tác gì. Lúc đó, bị cáo không thở được còn phải xin thuốc bác sĩ uống".

HĐXX hỏi: “Bị cáo xóa dữ liệu camera vì sợ liên lụy phải không ?". Thái khai: "Không nghĩ như vậy, do bị cáo bấn loạn. Sau khi làm việc với CQĐT, bị cáo mới biết hành vi sai của mình”.

Theo HĐXX, "nếu bị cáo bấn loạn là sợ cho sinh mạng cho con mình chứ không phải xóa camera. Con của mình đang nguy kịch tín mạng lại không lo. Tại phiên tòa càng thấy rõ tình cảm giữa bị cáo đối với con mình, không còn cơ hội sửa sai".

Thái khai, bị cáo Trang nói bé V.A không nghe lời nên phải dạy để bé V.A nghe lời. Tuy nhiên, Thái khai thêm, bé V.A rất ngoan.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái khai thêm, bị cáo đi làm rất nhiều; việc chăm con, lo cho gia đình đều giao cho Trang. Nhiều lần, Trang dạy bé V.A, bị cáo có nói với Trang nếu dạy không được thì để bị cáo dạy.

“Do bị cáo thờ ơ, không quan tâm kỹ. Khi bị cáo làm việc CQĐT, bình tĩnh lại mới biết sai”, bị cáo Thái nói.

Theo hồ sơ, Nguyễn Kim Trung Thái có 2 người con với vợ cũ. Khi HĐXX hỏi: “Bị cáo nghĩ gì khi con bị cáo biết, thấy những hình ảnh, bài viết về bị cáo đối xử với bé V.A?". Bị cáo Thái trình bày, đã nghĩ về việc này rất nhiều và biết hối lỗi là quá muộn.

“Đối với con trai, khi cháu lớn đủ tuổi hiểu, đây là việc cháu đau đớn, khó chấp nhận. Từ khi bị cáo ly hôn và quen Trang, bị cáo không muốn có con nữa. Bị cáo có 2 con là đủ, không muốn có con riêng. Sai phạm của bị cáo quá lớn. Bị cáo chỉ muốn về chăm sóc "nó" (con - PV) tốt nhất, bù đắp lại sai phạm”, bị cáo Thái trình bày.

Tại tòa, bị cáo Thái thừa nhận bản thân nhu nhược khi chứng kiến cảnh bị cáo Trang đánh bé V.A. “Khi Trang nói, Trang dạy, bị cáo không xen vô. Tính nhu nhược nên bị cáo không phản ứng lại mà đợi vào phòng mới nói chuyện với Trang sau”, bị cáo Thái khai.

Phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi.

Giám định viên: "Các vết thương ngày 22.12.2021 đủ gây ra cái chết cho nạn nhân"

Theo kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, nguyên nhân khiên bé V.A tử vong là phù phổi cấp do sốc chấn thương. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã phục hồi và trích xuất được các dữ liệu camera mà Nguyễn Kim Trung Thái đã cố tình xóa nhằm che giấu hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Kết luận giám định pháp y bổ sung của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM giải thích, các vết thương trong khoảng 1 - 6 giờ ngày 22.12.2021 là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân. Các tổn thương cũ, xảy ra trước ngày V.A tử vong, là yếu tố cộng thêm dẫn đến cháu bé tử vong. Trong trường hợp Trang không hành hạ bé V.A vào ngày 22.12.2021 thì các tổn thương cũ không gây ra cái chết của nạn nhân. Tại phiên tòa, luật sư bảo vệ quyền lợi cho bé V.A hỏi giám định viên về việc các vết thương cũ có khả năng gây ra cái chết cho bé hay không. Giám định viên trả lời, tổn thương, các vết thương ngày 22.12.2021 đủ gây ra cái chết cho nạn nhân. Yếu tố cộng thêm từ các vết thương cũ trước đó chỉ là yếu tố cộng thêm, thúc đẩy làm nạn nhân bị sốc nhanh hơn, chết nhanh hơn. "Không có vết thương, tổn thương cũ thì tổn thương ngày 22.12.2021 vẫn đủ làm nạn nhân chết", giám định viên khẳng định.