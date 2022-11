Vụ bé 8 tuổi bị bạo hành, tử vong: Không chấp nhận yêu cầu trả hồ sơ điều tra bổ sung lần 2

Sáng 25.11, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) xét xử sơ thẩm vụ án bé gái 8 tuổi V.A bị Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành đến tử vong về tội “giết người” và “hành hạ người khác”. Cha ruột của bé V.A - bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái cũng bị đưa ra xét xử về tội danh “hành hạ người khác”, và “che giấu tội phạm”.

Trong phần thủ tục, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé V.A đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung lần 2; đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập điều tra viên; đề nghị xác định lại tội danh của bị cáo Thái.

Sau khi hội ý, HĐXX đã không chấp nhận các yêu cầu trên và phiên xử được tiếp tục.

Cụ thể, đối với đề nghị của luật sư về việc trả hồ sơ điều tra bổ sung lần 2, trưng cầu giám định bổ sung tại Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM vì cho rằng Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an tại TP.HCM không phải là đơn vị giám định ban đầu nên việc thực hiện giám định bổ sung là không khách quan, không chính xác.

Về điều này, HĐXX cho rằng, theo quy định tại khoản 2 Điều 210 của Bộ luật Tố tụng hình sự, việc giám định bổ sung có thể do tổ chức, cá nhân đã giám định hoặc tổ chức, cá nhân khác thực hiện. Ngoài ra, theo quy định của luật Giám định Tư pháp và Nghị định 85/2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật Giám định tư pháp quy định việc giám định tư pháp là việc giám định tư pháp sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật nghiệp vụ để kết luận chuyên môn về những vấn đề liên quan đến hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành hành án theo trưng cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng theo quy định của luật Giám định tư pháp.

Trong đó, Viện khoa học hình sự Bộ Công an và Phòng kỹ thuật hình sự Bộ Công an cấp tỉnh đều là tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự, đều có chức năng thực hiện giám định kỹ thuật hình sự, do đó đề nghị của luật sư trả hồ sơ điều tra bổ sung lần 2 để yêu cầu Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM giám định bổ sung là không có cơ sở chấp nhận.





Đối với đề nghị của luật sư về việc hoãn phiên tòa để triệu tập điều tra viên tham dự phiên tòa, HĐXX xét thấy, theo quy định Điều 296 Bộ luật Tố tụng hình sự, trong quá trình xét xử khi xét thấy cần thiết HĐXX sẽ triệu tập điều tra viên, người có thẩm quyền tố tụng đã thụ lý giải quyết vụ án, những người khác đến phiên tòa để trình bày các tình tiết liên quan vụ án.

Đối với kiến nghị của luật sư về thay đổi tội danh đối với bị cáo Thái, theo HĐXX, ngày 22.7.2022, TAND TP.HCM đã ban hành quyết định trả hồ sơ cho Viện KSND TP.HCM điều tra bổ sung. Nhưng Viện KSND TP.HCM giữ nguyên quan điểm truy tố với các bị cáo theo cáo trạng trước đây. Vì vậy HĐXX căn cứ Điều 298 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, xét xử bị cáo theo tội danh mà Viện KSND truy tố và tòa án đã quyết định đưa vụ án ra xét xử. Trường hợp có căn cứ truy tố bị cáo theo tội danh khác với tội danh mà Viện KSND đã truy tố, HĐXX xem xét quyết định trong phạm vi thẩm quyền trong quá trình giải quyết vụ án.

Đối với đề nghị của luật sư đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung, trưng cầu giám định thương tích thể hiện tại hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Quốc tế chấn thương chỉnh hình Sài Gòn đối với vết thương ngày 11.12.2021, HĐXX xét thấy căn cứ kết luận giám định pháp y tử thi số 198 ngày 20.1.2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM kết luận tổn thương tụ máu… do vật tày tác động trực tiếp gây ra, không gây ra cái chết của nạn nhân. Như vậy, vết thương luật sư đề nghị giám định bổ sung đã được xem xét trong quá trình giám định pháp y tử thi của nạn nhân, do đó yêu cầu của luật sư cũng không có cơ sở chấp nhận.

Phiên xử đang tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo.