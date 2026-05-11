Vụ bê bối gia tộc Singha: Vì sao một nữ diễn viên bị 'kéo vào cuộc'?

Giàu Nguyễn
11/05/2026 09:04 GMT+7

Lời tố cáo bị anh trai xâm hại của Psi Scott phơi bày góc tối của gia tộc Singha quyền lực. Tuy nhiên, sự chú ý của dư luận lại đổ dồn vào Mild Lapassalan, khiến nữ diễn viên rơi vào vòng xoáy thị phi 'ngồi không cũng dính đạn'.

Vụ bê bối gia tộc Singha đang làm rúng động truyền thông xứ Chùa Vàng những ngày qua

Theo Bangkok Post, nhà hoạt động bảo tồn Siranudh "Psi" Scott khiến mạng xã hội dậy sóng khi đăng tải đoạn video tiết lộ những tổn thương tâm lý sâu sắc và mâu thuẫn gia đình kéo dài. Trên tài khoản Facebook có hơn 600.000 người theo dõi, thành viên của gia đình Bhirombhakdi (Thái Lan), chủ sở hữu thương hiệu bia Singha, tuyên bố không còn muốn được gọi là "người thừa kế gia tộc Singha".

Trong nghẹn ngào, Psi Scott chia sẻ cái danh hão ấy là cái bóng che phủ nhiều năm đau khổ và cuộc đấu tranh đòi công lý trong cô độc của anh. "Tôi không muốn ai gọi mình là người thừa kế của gia tộc Singha. Mọi người không biết sự thật đằng sau đó", anh cay đắng nói.

Đỉnh điểm của sự việc là khi Psi tố cáo mình từng bị một thành viên trong gia đình xâm hại nhiều lần thời niên thiếu. Đáng nói hơn, anh khẳng định các bậc tiền bối trong gia tộc đều biết rõ sự việc qua những bằng chứng ghi âm nhưng lại chọn cách im lặng hoặc gây áp lực ngược lại.

Bi kịch của gia tộc Singha: Huynh đệ tương tàn

Không dừng lại ở những nỗi đau quá khứ, Psi Scott cho biết đang đối mặt với thực tại nghiệt ngã khi bị chính mẹ ruột đệ đơn kiện đòi lại tài sản thừa kế từ người ông quá cố Chamnong Bhirombhakdi, cựu Chủ tịch Singha Corp.

Psi, 29 tuổi, bị chỉ trích là "đứa con vô ơn" sau khi công khai việc bị ngược đãi. "Khi tôi cầu cứu những người lớn tuổi, họ chỉ bảo tôi phải xin lỗi mẹ", anh nức nở. Sự bế tắc khiến anh cảm thấy không thể tiếp tục tồn tại trong môi trường mà anh gọi là "gia tộc không coi trọng nhân tính và nỗi đau của thành viên".

Trước khi nổ ra bê bối này, Psi Scott vốn là gương mặt quen thuộc với công chúng qua biệt danh "Người cá" cùng các dự án bảo tồn đại dương Sea You Strong. Dù nhận được nhiều khen ngợi về nỗ lực bảo vệ môi trường, anh cũng là nhân vật gây tranh cãi với tính cách thẳng thắn, đôi khi bị đánh giá là thô lỗ và từng vướng lùm xùm với cơ quan chức năng hồi năm ngoái.

Bi kịch gia đình Scott và làn sóng tấn công mạng đang nhắm vào nữ diễn viên Mild Lapassalan

Nữ diễn viên Mild Lapassalan: Nạn nhân của làn sóng tấn công mạng

Giữa lúc "hào môn dậy sóng", một diễn biến ngoài dự đoán đã xảy ra khi nữ diễn viên nổi tiếng của Thái Lan Mild Lapassalan bất ngờ bị kéo vào vòng xoáy thị phi.

Là vợ của Pi Sunith Scott (anh trai ruột của Psi Scott), Mild bỗng trở thành tâm điểm khi một bộ phận cư dân mạng tràn vào "réo tên", chất vấn và buông lời chỉ trích nặng nề.

Điều khiến công chúng xót xa là nữ diễn viên đang mang thai con đầu lòng. Việc phải hứng chịu làn sóng tấn công mạng dữ dội giữa lúc nhạy cảm này bị đánh giá là một hành động thiếu nhân văn.

Tuy nhiên, giữa luồng dư luận cực đoan, nhiều khán giả tỉnh táo đã lên tiếng bảo vệ Mild Lapassalan. Họ cho rằng đây là mâu thuẫn nội bộ phức tạp giữa Psi Scott với anh trai và mẹ ruột về những vấn đề trong quá khứ. Việc "đổ vạ" và kéo một phụ nữ đang mang thai vào cuộc chiến pháp lý - tình cảm của gia đình chồng là điều hoàn toàn thiếu công bằng...

