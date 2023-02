Vụ bé Hạo Nam rơi xuống cọc sâu 35 m: Không khởi tố vụ án

Chiều 17.2, thượng tá Trần Trung Quốc, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết Công an H.Thanh Bình đã có báo cáo vụ bé Hạo Nam lọt vào ống cọc bê tông tại công trình cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, H.Thanh Bình, Đồng Tháp. Qua xác minh ban đầu của Công an H.Thanh Bình, vụ việc không có dấu hiệu tội phạm, là tai nạn lao động nên không khởi tố vụ án.



Hiện trường vụ cứu hộ bé Hạo Nam rơi xuống cọc bê tông cầu Rọc Sen sâu 35 m TRẦN NGỌC

Ông Trần Trung Quốc cho biết: "Đây là vụ tai nạn đau lòng và khá hy hữu. Công trình có rào chắn, chỉ còn hố cọc nơi bé bị lọt vào đã thi công xong buổi trưa, chờ buổi chiều nghiệm thu, lấp lại. Các bé lẻn vào công trình vào buổi trưa nên xảy ra sự cố. Đơn vị thi công cùng nhiều đơn vị đã nỗ lực cứu hộ".

Theo ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở GTVT Đồng Tháp, liên quan đến vụ việc, Thanh tra Bộ Xây dựng đã có báo cáo và các cơ quan chức năng xử lý. Tinh thần cuộc họp hôm trước sẽ xử lý hành chính 2 đơn vị là nhà thầu thi công và giám sát.

Lãnh đạo Sở GTVT Đồng Tháp cho hay, kinh phí trong quá trình cứu hộ khá lớn, đã giao nhà thầu thi công tính toán, chưa có số tiền cụ thể. Tuy nhiên, phần kinh phí cứu hộ, sẽ do nhà thầu thi công chịu và chi trả.

Bé Hạo Nam rơi xuống cọc bê tông chỉ rộng 25 cm, đóng sâu 35 m. Trải qua 21 ngày đêm cứu hộ, lực lượng cứu hộ mới đưa được thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất TRẦN NGỌC

Như Thanh Niên thông tin, lúc 11 giờ 30 ngày 31.12.2022, một nhóm trẻ em từ 11 - 12 tuổi lẻn vào công trường thi công cầu Rọc Sen tại ấp 2 (xã Phú Lợi, H.Thanh Bình, Đồng Tháp) thuộc dự án xây dựng tuyến ĐT857 đoạn QL30 - ĐT845 và được bảo vệ phát hiện đuổi ra khỏi công trường. Khoảng 11 giờ 50, công trường đang nghỉ trưa thì nhóm trẻ trên lại lẻn vào.

Đến 11 giờ 55 cùng ngày, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi, ngụ địa phương - trong nhóm trẻ nêu trên) rơi xuống cọc bê tông móng cầu Rọc Sen có đường kính 25 cm, được đóng sâu 35 m dưới lòng đất.

Mặc dù rất nỗ lực cứu hộ với nhiều lực lượng và trang thiết bị hiện đại được huy động đến, nhưng đến 1 giờ 20 ngày 20.1.2023, thi thể bé Hạo Nam mới được đưa lên mặt đất, bàn giao cho gia đình chôn cất.

Hiện trường cứu hộ bé Hạo Nam TRẦN NGỌC

Sở GTVT Đồng Tháp thông tin, vụ tai nạn tại công trình cầu Rọc Sen thuộc gói thầu số 14 dự án xây dựng tuyến ĐT857 đoạn QL30 - ĐT845 do Sở GTVT Đồng Tháp làm chủ đầu tư. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp là đơn vị quản lý dự án. Giám sát thi công xây dựng là Viện Khoa học và Công nghệ giao thông vận tải, nhà thầu thi công là liên danh Công ty CP công trình cầu phà TP.HCM và Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải xây dựng giao thông T&T.