Vụ bị đâm tử vong ở TP.Thủ Đức: Mâu thuẫn vì chê nhậu yếu

Liên quan vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày, trên địa bàn P.Hiệp Bình Chánh, làm một người tử vong tại chỗ, chiều 8.11, Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM đã lấy lời khai nghi phạm, củng cố hồ sơ để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, nghi phạm khai do bị nạn nhân chê nhậu yếu nên 2 người xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến vụ án mạng.

Nạn nhân là anh Lưu Hoài S. (33 tuổi, quê Hải Phòng, ở trọ trên đường 38 Hiệp Bình, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức).

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc TRẦN DUY KHÁNH

Còn nghi phạm là Nguyễn Đức C. (40 tuổi, quê Hải Phòng, biệt danh C. què, ở trọ trong hẻm 7 đường 40 Hiệp Bình, P.Hiệp Bình Chánh), bị bắt giữ ngay sau khi gây án. Nạn nhân và nghi phạm là bạn đồng hương thân thiết của nhau.

Theo thông tin ban đầu, tối 7.11, anh S. và C. ăn nhậu cùng nhau tại một bãi xe ở P.Hiệp Bình Chánh. Khi C. uống được 5 lon bia thì anh S. uống 12 lon bia nên chế giễu C. uống yếu, nên mâu thuẫn, sau đó anh S. bỏ về.

Về đến nhà, anh S. gọi điện thoại đe dọa sẽ giết C. Đến rạng sáng 8.11, anh S. cầm theo hung khí nhọn (nghi là kéo) đến dãy trọ trong hẻm 7 đường 40 Hiệp Bình, P.Hiệp Bình Chánh tìm C. để giải quyết mâu thuẫn. Khi ra gặp anh S., nghi phạm cũng chuẩn bị sẵn 1 con dao.

Tại dãy trọ, 2 người này tiếp tục cãi nhau, anh S. rút hung khí ra đâm về phía C. thì bị C. dùng dao đâm lại nhiều nhát. Vụ việc làm anh S. tử vong tại chỗ.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 0 giờ ngày 8.11, người dân trong hẻm 7 đường 40 Hiệp Bình đang ngủ thì bị giật mình bởi tiếng la hét, tiếng rượt đuổi đánh nhau. Chạy đến kiểm tra, người dân phát hiện anh S. nằm gục trước cửa một phòng trọ, xung quanh có nhiều vết máu.

Lực lượng y tế có mặt xác định nạn nhân đã tử vong. Tại hiện trường, nạn nhân mặc áo thun, quần ngắn; tử vong với vết thương sâu ở bụng.

Vụ việc xảy ra tại hẻm 7 đường 40 Hiệp Bình (TP.Thủ Đức, TP.HCM) TRẦN DUY KHÁNH

Nhận tin báo, Công an TP.Thủ Đức cùng các đơn vị đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, thu giữ một số tang vật liên quan, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra vụ án mạng.