Vụ cá chết bất thường ở Nghệ An: Nhiều chỉ số nước vượt ngưỡng

Ngày 27.7, nguồn tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết, Sở TN-MT tỉnh Nghệ An vừa có báo cáo kết quả việc kiểm tra vụ cá chết bất thường ở suối Bắc (xã Châu Thành, H.Quỳ Hợp, Nghệ An).



Cá chết bất thường ở suối Bắc ngày 2.7 HUY NHÂM

Theo báo cáo, mẫu nước thải được cơ quan chức năng lấy tại 2 khu vực ở Công ty TNHH thiếc Hà An vào ngày 8.7 (cách thời điểm người dân phát hiện nước suối đổi màu đỏ sẫm, cá chết 7 ngày trước đó).

Kết quả phân tích cho thấy mẫu nước mặt tại điểm khu vực hang casto thải ra đầu nguồn suối Bắc so sánh với giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Cụ thể, có 5/8 thông số vượt quy chuẩn. Trong đó, amoni vượt 1,71 lần; asen vượt 5,4 lần; cadimi vượt 18,56 lần; mangan vượt 23,7 lần; sắt vượt 16,34 lần.

Một số thông số vượt quy chuẩn cho phép là một trong các nguyên nhân làm ô nhiễm nguồn nước mặt ở khe suối tại thời điểm lấy mẫu.

Cơ quan chức năng kiểm tra mỏ thiếc xả thải trái phép ra suối HUY NHÂM

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện Công ty TNHH thiếc Hà An cho biết mỏ thiếc này đang dừng sản xuất từ ngày 30.1.2024 để hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Sở TN-MT tỉnh Nghệ An chỉ ra nhiều tồn tại tại mỏ thiếc và yêu cầu Công ty TNHH thiếc Hà An thực hiện ngay các giải pháp đảm bảo an toàn, không để xảy ra sự cố, nhất là tại các bãi thải quặng đuôi, công trình xử lý nước thải từ quá trình khai thác, chế biến quặng thiếc.

Trước đó, ngày 4.6, UBND H.Quỳ Hợp đã xử phạt Công ty TNHH thiếc Hà An 250 triệu đồng và đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản 4,5 tháng kể từ ngày 4.6. Ngày 10.7, UBND H.Quỳ Hợp tiếp tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với doanh nghiệp này 70 triệu đồng do sai phạm trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên.