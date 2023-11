Vụ Chánh thanh tra Sở NN-PTNT Cà Mau bị bắt: Khởi tố thêm 4 cán bộ

Liên quan thông tin Chánh thanh tra Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau bị bắt giam, ngày 9.11, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, ngoài việc khởi tố, bắt giam ông Tăng Gia Phong (57 tuổi) - Chánh Thanh tra Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau, Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã tống đạt quyết định khởi tố 4 người là các cựu lãnh đạo Công ty CP chế biến xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex (CDV).

Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã tống đạt quyết định khởi tố 5 bị can; trong đó, có 2 bị can bị khởi tố và bắt tạm giam là ông Tăng Gia Phong và bà Phạm Thị Hường, cựu Tổng giám đốc CDV; 3 bị can bị khởi tố nhưng cho tại ngoại là cựu tổng giám đốc và cựu phó tổng giám đốc CDV.

"Những người này bị khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến các khoản vay của Ngân hàng Quân đội có chi nhánh tại Cà Mau", nguồn tin cho biết thêm.

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 8.11, lực lượng làm nhiệm vụ của Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã mời ông Tăng Gia Phong đến Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 6 (P.5, TP.Cà Mau, thuộc Quân Khu 9). Sau đó đọc lệnh bắt tạm giam đối với ông Phong.

Trước khi giữ chức Chánh Thanh tra Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau, ông Phong từng làm kế toán trưởng và Phó tổng giám đốc CDV.

Hiện tại, Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau chưa có quyết định tạm đình chỉ chức vụ Chánh thanh tra sở cũng như chức vụ trong đảng đối ông Tăng Gia Phong. Về việc này, một lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau cho hay: "Đợi khi nhận thông báo từ cơ quan điều tra cụ thể như thế nào rồi sở mới thực hiện các thủ tục tiếp theo". Cũng theo vị lãnh đạo này, quyết định đình chỉ chức vụ đối với ông Tăng Gia Phong sẽ được đưa ra trong thời gian tới.