Vụ cháy chung cư Carina: Đề nghị cao nhất 9 năm tù

Chiều 21.12, đại diện Viện KSND TP.HCM đã luận tội và đề nghị mức án đối với 2 bị cáo liên quan đến vụ án cháy chung cư Carina vào rạng sáng 23.3.2018, khiến 13 người tử vong, 72 người bị thương và tài sản bị thiệt hại 104 tỉ đồng.

Hai bị cáo bị đưa ra xét xử về tội "vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy", là: Nguyễn Văn Tùng, 46 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH xây dựng - thương mại - dịch vụ - sản xuất Hùng Thanh (gọi tắt Công ty Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina) và Nguyễn Quốc Tuấn (38 tuổi, cựu Trưởng ban quản lý chung cư Carina).

Bị cáo Nguyễn Văn Tùng (bên trái) và bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn trình bày tại tòa NGUYỄN ANH

Theo đại diện Viện KSND TP.HCM, chung cư Carina do Công ty Hùng Thanh làm chủ đầu tư, trực tiếp quản lý, vận hành. Từ ngày 15.12.2016, Công ty Hùng Thanh ký hợp đồng thuê Công ty CP dịch vụ địa ốc Sài Gòn (gọi tắt Công ty Sejco) quản lý, vận hành chung cư cho đến thời điểm xảy ra vụ cháy.

Kết quả điều tra xác định, nguyên nhân vụ cháy xuất phát do chập điện từ xe máy ở tầng hầm. Khi xuất hiện đám cháy nhỏ, đến khi bùng phát dữ dội ngang ống thông gió trên trần tầng hầm là 8 phút. Khi cháy, bảo vệ không phát hiện, không chữa cháy kịp thời, phương tiện chữa cháy không đảm bảo, đặc biệt không có hệ thống báo cháy tự động, máy bơm chữa cháy tự động không hoạt động... dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Viện kiểm sát đánh giá để xảy ra hậu quả trên, cần xác định trách nhiệm chính thuộc về chủ đầu tư là Công ty Hùng Thanh do Nguyễn Văn Tùng làm giám đốc, và đơn vị do chủ đầu tư thuê để quản lý vận hành trực tiếp là ban quản lý chung cư do Nguyễn Quốc Tuấn làm trưởng ban trong thời gian xảy ra vụ cháy.

Từ đó, Viện kiểm sát đề nghị Nguyễn Văn Tùng mức án từ 8 - 9 năm tù, Nguyễn Quốc Tuấn từ 7 - 8 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, tính đến ngày 15.6.2021, Công ty Hùng Thanh đã bồi thường hơn 108 tỉ đồng. Hiện còn một số trường hợp chưa bồi thường, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX yêu cầu Công ty Hùng Thanh tiếp tục bồi thường theo quy định.

Có trách nhiệm nhưng lỗi vô ý!

Trong buổi sáng, tại phần làm thủ tục, có 4/646 bị hại và 4/72 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa. HĐXX cũng cho biết, các quyết đưa vụ án ra xét xử đã được niêm yết thông báo tại chung cư Carina.

Bị cáo Tùng trình bày, khi vụ án xảy ra, bị cáo thấy có trách nhiệm trong vụ án. Tuy nhiên với hành vi của bị cáo chỉ phạm lỗi vô ý khi thiếu kiểm tra, sâu sát đối với Công ty Sejco.

Căn cứ vào biên bản kiểm tra định kỳ của PCCC Q.8, kiểm tra liên ngành, báo cáo hoàn thành công việc mà Công ty Sejco gửi Công ty Hùng Thanh…, bị cáo Tùng cho rằng bị cáo đã cơ bản hoàn thành trách nhiệm của mình.

Trong quá trình thực hiện, Công ty Sejco đã vi phạm hợp đồng khi chuyển nhượng hợp đồng cho đơn vị khác. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như cáo trạng đã nêu.

Trước khi phiên tòa diễn ra, bị cáo Tùng và luật sư bào chữa đã có đơn kiến nghị gửi HĐXX xem xét trách nhiệm của Công ty Sejco là đơn vị quản lý chung cư Carina gồm quản lý hệ thống PCCC và Công ty bảo vệ Gia Khang là đơn vị dịch vụ bảo vệ cho chung cư.

Cạnh đó, bị cáo Tùng cho rằng bị cáo không tham gia vào việc bàn giao hệ thống PCCC. Bản thân bị cáo chỉ kế thừa người đi trước. Khi bị cáo về làm Giám đốc Công ty Hùng Thanh (năm 2017) thì hệ thống PCCC đã được bàn giao xong (năm 2016).