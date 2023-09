Vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội: Khoảng 40 người tử vong, nhiều người phải cấp cứu

Chiều 13.9, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy chung cư mini tại số 37 ngõ 29/70 Khương Hạ (P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, khắc phục hậu quả sau vụ cháy.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường KIẾN TRẦN

Theo nguồn tin, tới cuối chiều 13.9, đã có khoảng 40 nạn nhân tử vong, nhiều người đang cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng khá nặng, phần lớn bị ngạt khói. Một số nạn nhân bị nhẹ đã được cho ra viện.

Một nguồn tin khác của Thanh Niên cho hay, quá trình chữa cháy, cứu nạn, một số chiến sĩ công an cũng bị thương, ngạt khói và được đưa vào bệnh viện theo dõi.

Nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: ‘Tôi lo cho 3 đứa trẻ, may mà các cháu bản lĩnh’

Công an Hà Nội thông tin về vụ cháy

Chiều 13.9, Công an TP.Hà Nội đã có thông tin chính thức về vụ cháy.

Theo Công an TP.Hà Nội, khoảng 23 giờ 20 ngày 12.9, Tổng đài 114 cơ quan này nhận tin báo cháy xảy ra tại nhà ở có nhiều căn hộ tại địa chỉ trên. Ngay lập tức, Công an TP.Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Thành ủy và UBND TP.Hà Nội.

Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường KIẾN TRẦN

Nhận báo cáo từ Công an Hà Nội, thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, và lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an, lãnh đạo TP.Hà Nội đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo chữa cháy, cứu nạn, khắc phục hậu quả và khám nghiệm, điều tra.

Công an TP.Hà Nội đã điều 15 xe chữa cháy, cứu nạn cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng phòng cháy, chữa cháy của Bộ Công an, Trường đại học Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và các lực lượng khác thuộc Công an TP.Hà Nội phối hợp với các lực lượng liên quan và người dân tổ chức chữa cháy, cứu nạn. Khoảng 23 giờ 30 ngày 12.9, các đơn vị đã tiếp cận đám cháy, tổ chức các mũi tìm kiếm, cứu người bị nạn.

Công an TP.Hà Nội cho hay, dù địa điểm xảy ra cháy nằm trong ngõ sâu khoảng 400 m, xe chữa cháy không tiếp cận được nhưng các lực lượng đã khắc phục khó khăn, tổ chức hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Qua đó đã cứu được hơn 70 người mắc kẹt trong đám cháy, đưa người bị thương đi cấp cứu tại các bệnh viện.

Sau 45 phút xảy ra hỏa hoạn, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy, không để cháy lan sang nhà dân lân cận.

Công an TP.Hà Nội chưa công bố con số thương vong, cũng như thiệt hại về tài sản. Giám đốc TP.Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý theo quy định.