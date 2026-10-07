Vụ cháy cửa hàng xe máy ở TP.HCM: Tìm thấy 1 thi thể dưới đống đổ nát

Khoảng 12 giờ ngày 7.10, trong quá trình đào bới tìm kiếm bên trong hiện trường đổ nát, lực lượng chức năng đã phát hiện một thi thể và chuyển về nhà xác ngay sau đó để phục vụ công tác điều tra.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, đại diện lãnh đạo địa phương xác nhận nạn nhân tử vong là nam giới, nhân viên của cơ sở kinh doanh xe máy trên.

Hiện trường vụ cháy ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, lúc 3 giờ 24 phút cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy tại chi nhánh Công ty TNHH TMDV H.T.P (kinh doanh xe máy, xe điện) ở đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Tân.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM đã điều động Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 9 (gồm 6 xe cùng 37 cán bộ, chiến sĩ) và Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 13 (gồm 3 xe cùng 24 cán bộ, chiến sĩ) khẩn trương đến hiện trường.

Lực lượng chức năng có mặt vào lúc 3 giờ 28 phút và triển khai đội hình dập lửa, khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy vào lúc 4 giờ 30 phút cùng ngày.

Trong quá trình chữa cháy và cứu nạn, lực lượng PCCC đã kịp thời cứu được 2 người ra ngoài, đồng thời hướng dẫn 8 người thoát nạn an toàn, kịp thời ngăn chặn không để hỏa hoạn cháy lan sang các nhà dân xung quanh.

Hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn diện tích 470 m² của công ty cùng một số xe máy, xe điện bên trong.

Vụ cháy làm trần nhà bị đổ sập, khói đen cuồn cuộn uy hiếp cả dãy nhà trọ liền kề khiến nhiều người phải tháo chạy ra ngoài.

Đến trưa cùng ngày, đoạn đường Nguyễn Thị Tú dài khoảng 500 m qua khu vực xảy ra hỏa hoạn vẫn đang được phong tỏa, phục vụ công tác điều tra và tìm kiếm cứu nạn. ẢNH: TRẦN KHA

Ghi nhận đến đầu giờ chiều cùng ngày, đoạn đường Nguyễn Thị Tú dài khoảng 500 m qua khu vực xảy ra hỏa hoạn vẫn đang được phong tỏa nghiêm ngặt phục vụ công tác điều tra và tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng điều tiết giao thông đã hướng dẫn các phương tiện rẽ sang các tuyến đường khác. Ảnh hưởng từ vụ việc khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy cũng như thống kê chi tiết thiệt hại về tài sản vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.