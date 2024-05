Vụ cháy làm 14 người tử vong ở Hà Nội: Làm rõ trách nhiệm, cần có ngay giải pháp PCCC

Tận dụng khoảng trống trước nhà để sửa xe máy, xe điện

Khoảng 0 giờ 45 ngày 24.5, nhận tin báo cháy tại khu vực nhà trọ kết hợp kinh doanh ở số 1 ngõ 43/98/31, phố Trung Kính (P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội), Công an TP.Hà Nội huy động 7 xe chữa cháy, gần 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị đến hiện trường tổ chức dập lửa, cứu nạn.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cùng Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long và Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiểm tra hiện trường vụ cháy nhà trọ sáng 24.5 Khắc Hiếu

Ngôi nhà xảy ra cháy nằm sâu trong ngõ nhỏ, cách mặt phố Trung Kính khoảng 200 m. Quy mô nhà gồm 2 khu, 1 nhà 2 tầng, 1 tum bố trí sân phơi thoáng và 1 dãy nhà 3 tầng, mỗi tầng 4 phòng, hành lang hở phía trước. Nhà được xây dựng với diện tích khoảng 150 m2 trên tổng diện tích khu đất xây dựng là 205 m2, phần diện tích còn lại khoảng 55 m2 là sân trống bố trí để xe máy, xe đạp, xe đạp điện. Tổng số thành viên trong gia đình chủ nhà 7 người và có 17 người đăng ký thuê để ở/tổng số 13 phòng cho thuê.

Thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, đám cháy đã thiêu rụi các phương tiện xe máy, xe đạp, xe đạp điện để tại khu vực sân; phần khung thép, mái tôn che phần sân trước đã sập đổ. Lúc đó, đám cháy đang cháy lan và phát triển mạnh theo cả trục dọc từ tầng 1 lên tầng 2, tầng 3 và theo trục ngang các gian phòng ở tại tầng 1. Cũng tại thời điểm đó, đám cháy phát sinh rất nhiều khói, khí độc bao trùm toàn bộ tum mái, cầu thang bộ và hành lang các tầng nhà.

Sau gần 1 giờ triển khai công tác chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng cứu nạn đã phối hợp cứu được 7 người ra ngoài, phát hiện 14 người tử vong.

Bà Nguyễn Thị Việt (sống gần hiện trường) cho hay lúc hỏa hoạn xảy ra, bà nghe nhiều tiếng nổ to như pháo. Thấy hỏa hoạn, các sinh viên thuê trọ trong khu vực và người dân mang bình cứu hỏa hỗ trợ dập lửa, nhưng bất thành vì cửa bị khóa, chỉ đứng ở ngoài xịt vào. Sau đó, con trai bà Việt gọi cứu hỏa, ít phút sau lực lượng chức năng đến rất đông. "Đường xa, lực lượng rải vòi chữa cháy vào khó, gần 1 tiếng lực lượng chức năng dập xong đám cháy", bà Việt nói và cho biết người dân trong khu vực bị cháy phần lớn kinh doanh cho thuê trọ.

Trực tiếp vào kiểm tra hiện trường vụ cháy, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết ngoài việc cho thuê nhà 3 tầng bên cạnh thì chủ nhà cũng cho thuê một số phòng ở ngôi nhà còn lại. Ngoài việc cơi nới để cho thuê, gia chủ còn kinh doanh toàn bộ khoảng trống của đường vào nhà. Trước đây, chủ yếu để lối đi và cây cảnh, thì nay chủ nhà dùng mái tôn che làm tiệm sửa chữa xe máy, xe đạp, xe điện.

Theo phản ánh ban đầu, vụ cháy bắt đầu khả năng do chập điện do bình gas, bình khí của tiệm sửa chữa nổ nên áp lực của khu cháy đó rất lớn. Khu vực này vừa có xe máy của người dân ở đó, vừa có xe máy của tiệm sửa chữa. Khi phát nổ đã tạo áp lực rất lớn hất tung toàn bộ mái che tạm, đẩy toàn bộ lên nhà 3 tầng. Do cầu thang, lối đi nhỏ và cửa ra vào nhỏ, được đóng bằng gỗ nên khi phát nổ, áp lực tạo nên ngọn lửa có khí rất đậm đặc.

Phó chủ tịch Quốc hội nhận định nếu một số vụ nhà cháy tỷ lệ chết ngạt nhiều hơn chết cháy, thì riêng vụ này chết cháy nhiều hơn chết ngạt, vì cháy xộc thẳng vào từng phòng trọ. Có một phòng vệ sinh của một phòng trọ tương đối kiên cố hơn, người vào phòng đó đóng cửa nên thoát được.

Cần có ngay giải pháp về PCCC đối với nhà ở cho thuê trọ

Sau khi vụ hỏa hoạn thương tâm xảy ra, trong sáng 24.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có công điện hỏa tốc chỉ đạo UBND TP.Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn; phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Ngọn lửa thiêu rụi, làm biến dạng nhiều đồ đạc, tài sản trong ngôi nhà

Công điện yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an, bộ trưởng, thủ trưởng các bộ, ngành, cơ quan liên quan và chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác PCCC, nhất là luật Phòng cháy và chữa cháy, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3.1.2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới…

Cạnh đó, rà soát lại các quy định của pháp luật và điều kiện về PCCC liên quan đến việc kinh doanh, cho thuê trọ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30.7; kiểm tra, phân loại, có ngay giải pháp về PCCC đối với nhà ở cho thuê trọ, dứt khoát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC, cứu nạn, cứu hộ cho người dân, nhất là ở các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn trong dịp nắng nóng sắp tới.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, xung quanh hiện trường vụ cháy nhà trọ làm 14 người chết ở ngõ 43 phố Trung Kính, còn có nhiều căn nhà trọ, chung cư mini cho thuê được quây kín. Tầng 1 hoặc lối ra vào các nhà trọ, chung cư mini này được bố trí là nơi để xe máy, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy. Do nhu cầu thuê trọ của sinh viên và người lao động ở khu vực nội thành tăng cao nên các phường lân cận P.Trung Hòa cũng xuất hiện nhiều nhà trọ, giá từ 2 - 5 triệu đồng/phòng/tháng. Đáng chú ý, để tăng thêm thu nhập, ngoài việc cho thuê nhà trọ, các hộ dân còn tận dụng khu vực tầng 1 để kinh doanh, sản xuất dù có nhà thuộc diện kinh doanh loại hình tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Chiều 24.5, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã yêu cầu các địa phương thành lập các tổ công tác để tổ chức rà soát, kiểm tra 100% cơ sở nhà trọ trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 15.6, báo cáo kết quả về UBND TP.