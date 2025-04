Vụ cháy lớn ở chợ An Lỗ: Đã xác định vị trí lửa bùng phát

Chiều 18.4, UBND P.Phong Hiền (TX.Phong Điền) đã có báo cáo nhanh liên quan đến nguyên nhân và thiệt hại sau vụ cháy lớn ở chợ An Lỗ.



Đám cháy bùng phát rất nhanh, thiêu rụi nhiều hàng hóa tại chợ An Lỗ ẢNH: NGUYÊN LINH

Vụ cháy lớn được xác định bắt đầu từ khoảng 13 giờ 15 chiều nay 18.4, tại tầng 2 của lô hàng tạp hóa Phú Thúy thuộc chợ An Lỗ. Sau khi bùng phát, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan ra nhiều gian hàng xung quanh.

Nhận được tin báo, UBND P.Phong Hiền lập tức huy động nhiều cán bộ phối hợp Ban Quản lý chợ An Lỗ, tổ PCCC cơ sở và người dân địa phương để dập lửa. Đồng thời, báo tin cho Phòng Cảnh sát PCCC - cứu hộ cứu nạn Công an TP.Huế cùng vào cuộc chữa cháy. Đến 14 giờ 15, đám cháy cơ bản đã được khống chế.

Thống kê ban đầu cho thấy vụ cháy lớn làm hư hại trụ sở Văn phòng Ban Quản lý chợ An Lỗ và 7 hộ kinh doanh tại chợ, trong đó có 4 hộ buôn bán trái cây, 2 hộ kinh doanh xe đạp điện và hàng tạp hóa, 1 hộ hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh và làm đẹp. Ước tính bước đầu, thiệt hại do cháy chợ An Lỗ khoảng hơn 3 tỉ đồng.